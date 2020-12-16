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Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

16.12.2020 07:36 | Son Güncelleme:
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Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçak yolculuklarıyla ilgili alınan yeni karara göre, yolcular uçaklara yeniden kabin bagajı alabilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında daha öncede alınan kararla, kabin bagaj uygulaması yasaklanmıştı.

Koronavirüs önlemleri kapsamına uçaklara kabin bagajı alımı yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara kabin bagajı yeniden alabilecek.

Konuyla iligli olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

bılal eksı

(DHA)

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