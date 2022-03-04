Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Bir firma maske takma zorunluluğunu kaldırdı! Türk Hava Yolları uçaklarında maske takmak zorunlu mu?

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden önce koruyucu maskeyle uçak yolculuğu yapma fikri hayal bile edilemezdi. Ancak Covid-19 şiddetini arttırdıkça maskeler de kullanımı zorunlu hale geldi. Ancak şimdi, bir havayolu pandemi öncesi günlere geri dönüyor.

İngiliz havayolu Jet2, yaptığı açıklamayla İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan gelen yolcularından maske takma zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu. Bedfordshire Üniversitesi Sağlık Araştırmaları Enstitüsü müdürü Profesör Gurch Randhawa bu karar sonrası verdiği röportajda, “Covid-19 gibi hava yoluyla bulaşan bir virüsle ve dünyanın pek çok yerinde hala insanlar aşılanmamışken, gelecekte varyantlar ve dalgalanmalar olacağını kabul etmeliyiz. Bu nedenle, gözetim, aşılar, testler, havalandırma, maskeleme ve Covid-19 tedavileri geliştirme gibi Covid-19'a karşı sağlam bir savunma stratejisi sürdürdüğümüzden emin olmamız gerekiyor.” dedi.

TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞLARINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan HES kodu kararını toplantının ardından vatandaşlara duyurdu. Kişinin koronavirüs hastalığında riskli ya da risksiz olup olmadığının görülmesine olanak sağlayan HES kodu uygulamasının kalktığı açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, açık havada maske zorunluluğunun da kaldırıldığı bilgisini verdi.

Türk Hava Yolları uçuşları için internet sitesinde yer alan bilgilere göre; henüz maske takma zorunluluğu kaldırılmadı. THY’nin sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Havalimanlarında ve uçuş sırasında tüm yolcularımızın maske takması zorunludur.”



