Uçakta iğrenç görüntüler! Son ses cinsel içerikli film izledi...

Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uçağın 'business' sınıfında seyahat eden bir yolcu cep telefonundan cinsel içerikli film izlemeye başladı.

Sesli bir şekilde pornografik içerik izleyen kişiye kabin memurlarından herhangi bir tepki gelmezken olaya maruz kalan diğer yolcular kabin ekibine sitem etti.

Jen kullanıcı ismiyle bir kişi Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak "United Airlines’ın uçaklarında porno izlemenin bir cezası yok mu? Yolcunuz uçak boyunca hosteslerin talebine rağmen sürekli yetişkin filmi izledi" dedi.

Paylaşılan video sonrası birçok kişi tarafından kınanan olay hakkında havayolu şirketinden soruşturma başlatılacağı hakkında bilgilendirme yapıldı.

