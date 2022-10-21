Uçakta kalp krizi geçirdi! THY uçağı kalkıştan kısa süre sonra İstanbul'a geri döndü

THY'nin TK710 sefer sayılı Airbus330-300 tipi uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad seferini yapmak üzere 266 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan 20.53'de havalandı.

KARADENİZ ÜZERİNDEN İSTANBUL'A DÖNDÜ

Kalkışından kısa bir süre sonra yolculardan biri fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya ilk müdaha uçakta kabin ekipleri tarafından yapıldı. Durumdan haberdar edilen pilotlar, bunun üzerine Karadeniz üzerinden İstanbul'a dönüş kararı aldı.

THY uçağı 21.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inerken, yolcu da ambulansla hastaneye götürüldü. Daha sonra aynı uçak, 23.10'da İslamabad'a gitmek üzere yeniden havalandı. (DHA)



