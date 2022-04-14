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  4. Uçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldi

Uçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldi

14.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl ABD'de gerçekleşen bir uçuş sırasında büyük panik yaşanmıştı. Yolculardan biri kapılara vurup uçuş görevlilerine saldırmış, ardından koli bandıyla bağlandıktan sonra uçuş üç saatliğine ertelenmişti. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşıldıktan sonra viral olmuştu. Yolcuya rekor miktarda ceza kesildi.

Uçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldi

ABD havayolu şirketi American Airlines uçağında bir yolcu mürettebata saldırmış, uçuşun ortasında kapıyı açmaya çalışmıştı. Kargaşaya neden olan kadın daha sonra koltuğuna koli bandıyla bağlanmıştı. Kadın hakkında rekor ceza kararı verildi: Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından bugüne kadar verilen en büyük para cezası olan 81 bin 950 dolarlık para cezasına çarptırıldı.

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6 Temmuz 2021'de Dallas'tan Charlotte, Kuzey Carolina'ya giden 1774 sefer sayılı uçuşta koltuğuna koli bandıyla bağlanan bir kadının videosu internette viral oldu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan videoda kadının yanından geçen yolculara "Sen! Sen! Sen!" diye bağırdığı görülüyor. Uçuş görevlileri ise yolcuları başlarıyla selamlayarak uğurluyor.

Görevliler etrafta telaş içinde koşuşturup tuvalet kapılarını kilitliyor. Ardından pilot yolculardan oturmalarını rica ediyor. Bu sırada ortalık karışıyor ve uçuş üç saatliğine erteleniyor.

TikTok kullanıcısının aktardığına göre, inişten hemen önce mürettebattan bir kişi kadının hezeyan yaşadığını ve acilen uçaktan inmesi gerektiğini hissettiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Kadın 'Uçaktan inmem gerek!' diye bağırıp çağırırken çıkışa yöneldi ve kapıya vurmaya başladı. 'Beni uçaktan indirmeniz lazım!' diye bağırmaya devam etti."

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Havayolunun The Post'a aktardığına göre kadın ön biniş kapısını açmaya çalıştıktan sonra uçuş görevlilerinden birine saldırıp ısırdıktan sonra "diğer müşterilerin ve mürettebatın güvenliği için" bağlandı.

FAA tarafından kadına 81 bin 950 dolar para cezası kesildi.

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