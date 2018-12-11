'Bayan yanı' tartışması havaya taşındı

Euronews'in haberine göre gazeteci Kate Whitehead'in son köşe yazısında kaleme aldığı, 'Sadece kadınlara koltuk ayıran hava yollarının olduğu bir gelecek hayal ediyorum' sözleri uçak yolculuklarında yaşanan taciz olaylarının ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Whitehead, kendi deneyimlerinden yola çıkarak South China Morning Post'a yazdığı yazısında kadınların koltuk arasındaki dirseklikleri kullanabilmek için erkeklerle savaşmak zorunda kaldığından bahsediyor.
'Bayan yanı' tartışması sadece dirseklik kavgasından veya yanınızdaki yolcunun oturuş biçimiyle sizin alanınızı gasp etmesinden kaynaklanmıyor.
Son yıllarda 'havada cinsel taciz' olaylarının rapor edilmesi ve sosyal medyanın da etkili olması hem hava yolu şirketlerini hem de tacize maruz kalan personeli harekete geçirdi.
FBI'ın verilerine göre ABD'de, 2014'te 38 vaka rapor edilirken 2017'de ise bu sayı 68'e yükseldi. Rakamın artmasında taciz olaylarının yaygınlaşması değil, kadınların saldırıya karşı seslerini çıkarmasıyla bağlantılı olduğu şüphesiz.
'O GÜNDEN BERİ ETEK GİYMİYORUM'
Örneğin, Avrupalı bir havayolunda çalışan Hong Konglu kabin görevlisi Venus Fung, işe ilk başladığında maruz kaldığı tacizler karşısında ne yapacağını bilmediğinden dolayı susarken şimdi meslektaşlarını ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendiriyor.
Fung, iki yıl önce işe yeni başladığında iki erkek pilot tarafından taciz edildiğini, olaya tanıklık eden kabin amirinin müdahale etmek yerine 'çok dar etek giydiğini şikayet ederim' diyerek kendisini tehdit ettiğini söylüyor.
O günden sonra çalışırken etek yerine pantolon giymeyi tercih ettiğini belirten 29 yaşındaki genç kadın, firmaların çalışanları şikayet prosedürleri ile ilgili bilgilendirmesi gerektiğini vurguluyor.
Söz konusu havayolu şirketi Fung'un iddialarını yanıtsız bıraktı.
'GÖREVİMİZ YOLCULARI VARIŞ NOKTASINA ULAŞTIRMAK'
Hong Kong merkezli Cathay Pacific kadın kabin memurlarına göz makyajı, ruj ve oje sürmelerini şart koşuyor. Firmanın bazı çalışanları önümüzdeki yıl yönetime oje zorunluluğunu kaldırması için baskı yapmaya hazırlanıyor.
Şirket, geçtiğimiz Mart ayında kadın görevliler için etek zorunluluğunu kaldırarak pantolon seçeneğini üniformalarına eklemişti.
Kabin görevlileri sendikasından Dora Lai, bu değişimin cinsiyet eşitliğine doğru atılan bir adım olduğunu ancak cinsel taciz olaylarının önüne geçmek için toplumun ve hava yolu personelinin bilinçlenmesi gerektiğini ifade ediyor.
Birçok hava yolu şirketinin reklamlarda çekici kadınları öne çıkarıp 'cinselliği' kullandığına işaret eden Lai, "Bizim görevimiz yolculara hizmet vermek ve onları A noktasından B noktasına güvenli bir şekilde ulaştırmak" diyor.
HİNDİSTAN HAVAYOLLARI'NDA BAYAN YANI
Hindistan'da tren ve otobüslerde uygulanan 'kadınlara özel koltuk' uygulaması geçtiğimiz yıl hava ulaşımına da taşınmıştı.
Hindistan hava yolları Air India, Ocak 2017'de iç hat seferlerindeki uçaklarda üçüncü sıradaki 6 koltuğu tek başına yolculuk yapan kadınlar için ayıracağını duyurmuştu.
Karar, taciz olayları ile bağdaştırılsa da hava yolu şirketi bunun kadınlardan gelen talep üzerine atılan bir adım olduğunu savunmuştu.
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