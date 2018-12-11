'Bayan yanı' tartışması havaya taşındı

Euronews'in haberine göre gazeteci Kate Whitehead'in son köşe yazısında kaleme aldığı, 'Sadece kadınlara koltuk ayıran hava yollarının olduğu bir gelecek hayal ediyorum' sözleri uçak yolculuklarında yaşanan taciz olaylarının ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Whitehead, kendi deneyimlerinden yola çıkarak South China Morning Post'a yazdığı yazısında kadınların koltuk arasındaki dirseklikleri kullanabilmek için erkeklerle savaşmak zorunda kaldığından bahsediyor.

'Bayan yanı' tartışması sadece dirseklik kavgasından veya yanınızdaki yolcunun oturuş biçimiyle sizin alanınızı gasp etmesinden kaynaklanmıyor.

Son yıllarda 'havada cinsel taciz' olaylarının rapor edilmesi ve sosyal medyanın da etkili olması hem hava yolu şirketlerini hem de tacize maruz kalan personeli harekete geçirdi.

FBI'ın verilerine göre ABD'de, 2014'te 38 vaka rapor edilirken 2017'de ise bu sayı 68'e yükseldi. Rakamın artmasında taciz olaylarının yaygınlaşması değil, kadınların saldırıya karşı seslerini çıkarmasıyla bağlantılı olduğu şüphesiz.