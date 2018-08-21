Uçakta yolcunun üzerine işedi

The Japan Times'a göre söz konusu hadise, cuma günü All Nippon Havayolları'na ait uçakta gerçekleşti.

Japon polisi, genç Amerikalının yolculuk sırasında en az 5 kadeh şampanya içtiğini ve sarhoş olduğunu belirtti. Sarhoş olan gencin, iki sıra önünde bulunan 50 yaşındaki Japon yolcunun üzerine işediği ifade edildi.

Kabin ekibi tarafından kontrol altına alınan gencin, Tokyo Havaalanı'na inildikten sonra polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

