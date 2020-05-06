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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 'online' olarak başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 16:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk online kadın filmleri festivali yarın 20.30'da "ucansupurge.org.tr" adresinden ve vakfın sosyal medya hesaplarından canlı yayınla başlayacak. Açılışı, festivalin onursal başkanı, Türk sinemasının duayen sanatçısı Türkan Şoray yapacak - Online film festivalinin açılışına Nükhet Duru ve Feryal Öney şarkılarıyla renk katacak.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 'online' olarak başlıyor

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 23'üncüsü yarın online olarak başlayacak.

Festivalin Basın Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, kadın yönetmenlerin filmlerini sinemaseverlerle buluşturan festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23. yılında ilk kez online düzenlenecek.

Açılış töreni yarın saat 20.30'da "ucansupurge.org.tr" adresinden canlı yayınla gerçekleşecek.

Türkiye’nin ilk online kadın filmleri festivalinin açılışını, festivalin onursal başkanı ve Türk sinemasının duayen sanatçısı Türkan Şoray yapacak.

Sunuculuğunu oyuncu Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar’ın yapacağı online festivalin açılışına, Nükhet Duru ve Feryal Öney şarkılarıyla renk katacak.

Bin 301 filmin arasından seçilen ve son bir yıl içinde çekilen filmleri seyirciyle buluşturan 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin açılış töreni, Uçan Süpürge Vakfının resmi internet sitesi ucansupurge.org.tr'den, vakfın YouTube kanalı ile Facebook ve Twitter hesaplarından aynı anda canlı yayınlanacak.

UCANSUPURGE

"EVDE KALDIK"

"Evde Kaldık" temasıyla düzenlenen ve bu yıl pandemi döneminde evde kalan kadınların emeğini görünür kılmayı amaçlayan festival, aynı zamanda kadınlar üzerinden üretilen toplumsal öğretilerin ve dayatmaların altını çiziyor.
Kadın dayanışmasının gücünü yansıtan ve 23 yıldır birçok ilke imza atan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FiPRESCİ) üyeleri, tarihinde ilk kez online film jüriliği yapacak.

BİLETSİZ FESTİVAL

14 Mayıs'a kadar sürecek biletsiz festivalin filmleri, online düzenlenmesi nedeniyle sadece Ankara’dan değil dünyanın her köşesinden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival filmleri ve tüm etkinliklerle ilgili ayrıntılar, Uçan Süpürge Vakfının sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Film öncesi ve sonrası söyleşiler de Uçan Süpürge Vakfının internet sitesi "ucansupurge.org.tr"den, YouTube kanalından, Facebook ve Twitter hesaplarından izlenebilecek.

(AA)

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