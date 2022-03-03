Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Üçüncü cemre nereye düşer?

Yurt genelinde geçtiğimiz dönemde etkili olan kar yağışı zor anlara sebebiyet vermişti. Trafiğin kilitlendiği gibi günlük hayat sekteye uğramış vatandaşlar iş ve eğitime ara vermek zorunda kalmıştı. Çetin kışın ardından güneş yüzünü göstermeye başladı. Cemre havaya ve suya düştü. Şimdilerde havaların iyice ısınması için cemrenin toprağa da düşmesi bekleniyor. İşte üçüncü cemrenin düşeceği tarih...

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre düşmesi havaların ısınmasıyla ilişkilendiriliyor. Cemreler, Anadolu'nun önemli inanışlarındandır, baharın geldiğinin habercisidir. Cemrenin havaya ve suya düşmesinin ardından şimdide toprağa düşmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere hava düşen birinci cemre 19-20 Şubat'ta, suya düşen ikinci cemre ise 26-27 Mart'ta düşmüştü.

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Cemre Arapça bir kelimedir. Ateş yani kor anlamına gelir. Halk arasında sıcaklığın artması olarak bilinir. İlkbahardan önce 7 gün arayna havaya, suya ve toprağa düştüğü kabul edilir. Cemreler havaya, suya ve toprağa düştükçe havayı, suyu ve toprağı ısıtır.

Cemre düşmesiyle Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar. Bu olayın kültürümüzdeki yeri önemlidir. Kültür ve edebiyat alanında yer almıştır. Osmanlı döneminde Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirler kaleme alırdı. Bu şiirlere 'cemreviye' adı verilmiş.



