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  4. Uçuruma düşen minibüs ağaçta asılı kaldı! Yaralılar onlarca metre tırmanarak kurtuldu

Uçuruma düşen minibüs ağaçta asılı kaldı! Yaralılar onlarca metre tırmanarak kurtuldu

02.01.2023 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta buzlanan yolda kayan minibüs 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaca vurarak uçurumda asılı kalan minibüsteki 3 kişi yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve 2 yolcu, yaralanmalarına rağmen onlarca metre tırmanarak yola çıktı ve kurtulmayı başardı.

Uçuruma düşen minibüs ağaçta asılı kaldı! Yaralılar onlarca metre tırmanarak kurtuldu

Sivas'taki kaza gece saatlerinde Yoğun Yokuş Mevkisi, Cehennem Deresi'nde meydana geldi. S.S. idaresindeki minibüs buzlanan yolda virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı

YARALI HALDE METRELERCE TIRMANDILAR

Ağaca vurarak uçurumda asılı kalan araçtaki sürücü ile EY. ve A.T.A. yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

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Yaklaşık 40 metre tırmanarak yola çıkan yaralılar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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