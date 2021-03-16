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Uçuruma yuvarlanan çobanı itfaiye kurtardı

16.03.2021 18:56 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dağlık alanda keçi otlatan çoban dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dağlık alanda keçi otlatan çoban dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. Yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan akrabasına seslenerek durumu anlatan çoban, akrabasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Çarıkbozdağ Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede çobanlık yapan Adem Uyguner (43), keçi otlattığı Çeşmegediği Dededağ mevkiindeki dağlık alanda dengesini kaybederek 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ayaklarında kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar bulunan Adem Uyguner, yuvarlandığı uçurumdan sürünerek yüksekteki bir noktaya ulaştı. Burada yardım çığlıkları atan Adem Uyguner, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki kendisi gibi çobanlık yapan akrabası Arif Akpınar’a sesini duyurmayı başardı. Gelen yardım çığlıkları üzerine Arif Akpınar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Alaşehir İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik süren çalışmaların ardından uçuruma yuvarlanan Adem Uyguner’i kurtarmayı başardı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Adem Uyguner, Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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