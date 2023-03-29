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  4. Uçurumun ucunda ama herkes oraya akın ediyor! Dünyanın her yerinden ziyaretçisi var... Metrelerce araç kuyruğu

Uçurumun ucunda ama herkes oraya akın ediyor! Dünyanın her yerinden ziyaretçisi var... Metrelerce araç kuyruğu

29.03.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığında tam uçurumun ucunda bulunan Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesinde Ramazan yoğunluğu var. Ziyaretçilerin adeta akın ettiği türbeye, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden ziyarete gelindiği aktarıldı. Cami cemaatinden bir vatandaş "Sultan Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Beyazıt ve Beyazıt’ın oğulları Osman, Orhan ve Abdullah da burada yatmaktadır" dedi.

Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi Türbesi 1972 yılında eski, küçük bir mahalle mescidi halindeyken Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yıktırılarak yerine iki katlı yeni bir cami yaptırıldı. Yüksek bir tepeye yaptırılan Yukarı Tekke Camisi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in sancaktarı olduğu rivayet edilen Abdulvahabi Gazi ve Osmanlı Padişahlarından Kanunu Sultan Süleyman'ın oğlu Bayezid ve oğullarının da türbesini içinde barındırıyor.

ZİYARETÇİ AKINI

Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi türbesi ve şehzadelerin türbeleri Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı. Cami cemaatlerinden Halil Karakoç, cami içerisinde bulunan türbe ve şehzade kabirlerinin dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladığını belirtti.

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"TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN HER YERİNDEN ZİYARETE GELİRLER"

Karakoç, “Burası Peygamber efendimizin sancaktarı Abdülvahabi Gazi hazretlerinin türbesi bulunuyor. Sultan Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Beyazıt ve Beyazıt’ın oğulları Osman, Orhan ve Abdullah’ta burada yatmaktadır. Memleketimizin ziyaret yerlerinden birisi. Buraya Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ziyarete gelirler. Buraya dünyanın dört bir yanından geldikleri için çok kalabalık oluyor.” dedi.

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"GELDİK VE DUAMIZI ETTİK"

Aydın Baygül, türbeye gelerek dua ettiklerinden bahsederek, “Benim babamın kabri de bu mezarlıkta. Mübarek Ramazan ayında kabir ziyareti yapalım dedik. İzmir’den babamızı ziyarete geldik ve gelmişken Abdülvahabi Gazi Cami içeresinde bulunan mübarekleri de ziyaret edelim dedik. Geldik ve duamızı ettik. Burada Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Beyazıt ve torunları yatıyor. Geldik Allah kabul ederse duamızı edeceğiz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Ramazan türbe

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