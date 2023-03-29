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Emekli ikramiyesiyle almıştı! Çok isteyen oluyor ama... 'Çocuklarım da sattırmıyor' Gözü gibi bakıyor

29.03.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Altan Şerefoğlu, 1993 yılında emekli ikramiyesiyle satın aldığı vosvos aracına gözü gibi bakıyor. 1962 model vosvosunu yaşı ilerlediği için artık kullanamayan Şerefoğlu, fırsat buldukça aracının brandasını kaldırıp otomobilinin içinde anılarını tazeliyor. Aracını çok isteyen olduğunu söyleyen Şerefoğlu "Çocuklarım da sattırmıyor" dedi.

Emekli ikramiyesiyle almıştı! Çok isteyen oluyor ama... 'Çocuklarım da sattırmıyor' Gözü gibi bakıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Kaleyaka Mahallesi’nde yaşayan Altan Şerefoğlu, 30 sene önce vosvos olarak bilinen 1962 Volkswagen Beetle otomobil satın aldı. Türkiye’de farklı illerde düzenlenen etkinliklere de otomobiliyle katılım sağlayan Şerefoğlu, birbirinden farklı çok sayıda anı biriktirdi. Yaşı ilerlediği için artık otomobilini kullanmayan Şerefoğlu, evinin önüne yaptığı garajında aracını muhafaza ediyor ve aralıklarla kontrol edip bakımlarını yapmaya çalışıyor.

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"EMEKLİ İKRAMİYESİYLE ALDIM"

Çocukluğunda muavinlik yaptığını, sanayide çalıştığını ve bu nedenle otomobillere ilgi duyduğunu söyleyen Şerefoğlu, “Ustalığı öğrenince ‘babam dükkan açamaz’ düşüncesi ile şoförlüğe başladım. Denizde balıkçılık da yaptım, çeşitli yerlerde çalıştım. Emekliliğim yaklaşınca emekli ikramiyesi ile sevdiğim araç olan vosvos almaya karar verdim. Araçtan da anladığım için yolda kalırsam tamir ederim diyerek bunu aldım” dedi.

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"ÇOK İSTEYEN OLUYOR AMA ÇOCUKLARIM DA SATTIRMIYOR"

1993 yılında satın aldığı otomobilinin bakımlarını artık kendisinin yapamadığını ancak götürdüğü ustalara tamiratını tarif ettiğini söyleyen Şerefoğlu, “Ayarların nasıl yapılacağını ben tarif ediyorum, zaten önceden hep kendim yapıyordum. Bu araçta neyin ne olduğunu içeride otururken bile sesinden anlarım. Yolda giderken lastik sesinden havasının az ve çok olduğunu anlarım. Bu araçları kullanmak için sevmek lazım. Çok isteyenler oluyor ama çocuklarım da sattırmıyor” ifadelerine yer verdi.

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Altan Şerefoğlu, sevdiği otomobil ile çeşitli şenlik ve etkinliklere katıldığını, Türkiye’nin farklı illerini gezdiğini de sözlerine ekledi. (İHA)

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Ordu Perşembe emekli ikramiyesi vosvos vosvos araba

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