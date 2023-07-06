HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uçuşu kaçırınca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ortalığı birbirine katmışlardı! İsrailli baba ve oğlu ile ilgili yeni gelişme

Uçuşu kaçırınca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ortalığı birbirine katmışlardı! İsrailli baba ve oğlu ile ilgili yeni gelişme

06.07.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçırdığı gerekçesiyle körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atlayan baba ile oğlu, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

4 Temmuz Salı günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda, İstanbul-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının, saat 13.10'da yolcu alımını tamamlamasının ardından uçağa biniş işlemlerini kaçıran 5 kişilik İsrailli aileden baba ve oğlu, harekete hazırlanan uçağı körük kapısını zorlayarak 3 metre mesafe yükseklikten aprona atlamıştı.

sabiha-gokcen-havalimani039nda-hareketli-dakikalar_2580_dhaphoto3

HIZLA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Olayı gören görevliler, baba ve oğluna müdahale ederken, polis ekipleri de olay yerine hızla gelerek iki kişiyi yakaladı.

sabiha-gokcen-havalimani039nda-hareketli-dakikalar_2580_dhaphoto4

SINIR DIŞI EDİLEREK ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLDİLER

'Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapılan iki yolcu savcılığa sevk edildikten sonra İl Göç İdaresine teslim edildi. Burada işlemleri tamamlamam baba ve oğlu, sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi. (DHA)

sabiha-gokcen-havalimani039nda-hareketli-dakikalar_2580_dhaphoto5

Sosyal medya bu gümrük memurunu konuşuyor! İngiliz kadın turist o anları paylaştı: 'Erkek arkadaşın var mı?' Sosyal medya bu gümrük memurunu konuşuyor! İngiliz kadın turist o anları paylaştı: 'Erkek arkadaşın var mı?'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Kıskan da çatla'İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Kıskan da çatla'
Ve İmamoğlu düğmeye bastı! İnternet sitesinden yayınlandıVe İmamoğlu düğmeye bastı! İnternet sitesinden yayınlandı
Hepsini oteller satın alıyor! İstanbul'dan köyüne dönüp başladıHepsini oteller satın alıyor! İstanbul'dan köyüne dönüp başladı
Anahtar Kelimeler:
Tel Aviv sabiha gökçen havaalanı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.