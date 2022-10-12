Ucuz konutun ardından iki grup için daha yeni kampanya! 'Müjde' diyerek tarihi açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kurum, 13 Eylül'de açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon vatandaşın başvurduğunu, işlemleri tamamlanan vatandaşların sayısının ise 4 milyon 442 bine ulaştığını belirtti. Öte yandan Bakan Kurum, iki grup için daha konut kampanyası müjdesi verdi. İşte detaylar...

Murat Kurum, açıklanmış olan sosyal konut projesi ile ilgili "Bu kapsamda 250 bin konutu ilk etapta belirlemiştik. 2028 yılına kadar da 500 bin konut yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar. 100 bin altyapılı arsa yapacaktık. Altyapılı arsa ile ilgili gelen başvurular, vatandaşlarımızın talep ve istekleri ile piyasadaki durumu incelediğimizde arsa sayısını Cumhurbaşkanımız ‘1 milyona çıkaralım’ talimatı verdiler. Biz de bu noktada gerçekten güzel bir çalışma yaptık. Bugün için ‘İlk Evim Arsa’ projemize başvuran vatandaşımızın sayısı 67 bine ulaştı. ‘İlk İş Yerim’ projemize ise başvuru sayısı da 20 bine ulaştı. Başvurular arsa ve iş yeri için 7 Kasım'a kadar devam edecek, sosyal konutlarla ilgili başvurunuz da 31 Ekim'de sona erecek" diye konuştu.

'50 BİN ARSA İSTANBUL'DA'

Bakan Kurum, 1 milyon arsanın 81 ilde, 694 ilçede belirlediklerini belirterek, "Arsalarımızın yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, kalan yüzde 60'ını da 694 ilçemizden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirledik. Yani vatandaşımız hem nüfusa kayıtlı olduğu ilçede, hem de ikamet ettiği ilçede yaşama arzusu içerisinde. Bu manada da ilçemizi belirlerken, ilçelerde vatandaşlarımızın şu an yaşadığı kendi memleketi olan yerlerde geleceğe dönük de bir planlama yapabileceği bir süreci belirledik. 1 milyonun içeriğine bakacak olursanız, 50 binini İstanbul'da belirledik. Yine Gaziantep'te 45 bin, Ankara'da 100 bin, Konya’mızda 55 bin, İzmir'de 25 bin, Diyarbakır'da 30 bin, Kayseri'de 25 bin olmak üzere şehirlerimizdeki bu nüfus ve taleplere göre arsa durumuna göre dağıttık" dedi.

'MÜSTAKİL ARSA PROJELERİNE DESTEK'

Konut arsasının iki gruba ayrıldığını ifade eden Bakan Kurum, vatandaşların müşterek ve müstakil parselli arsalara başvurabileceklerini aktararak, "İnşallah vatandaşlarımız kendilerine uygun gördükleri mevkide projeye başvurmaları neticesinde, ilk önce biz altyapısını hazırlayacağız. Altyapıda elektriğini, suyunu, yolunu hazırlayarak alt yapıya uygun hale getirdikten sonra da vatandaşlarımız kendi projelerini inşa edilebilecekler. Müstakil olanlara proje desteği vereceğiz. Yani orada yöresel mimariye uygun bir şekilde 7 bölge için hazırlıklarımız var. Vatandaşımız isterse orada bu projelerden talep edecekler ve kendileri müstakil parselde inşaatlarını yapabilecekler" diye konuştu.

'ARSA DEĞERLEMELERİNİ EKSPERTİZ FİRMALARI YAPIYOR'

Bakan Kurum, illere ve ilçelere göre arsa fiyatlarına ilişkin, "Tabii ki hepsi farklı, Türkiye haritasında bütün arsaları yerleri ile birlikte işledik. Yozgat'ta 7 bin, Kırıkkale'de 7 bin, Kırşehir'de 12 bin 500 olarak belirledik. Bunu belirlerken hem merkezde, hem de ilçedeki talepleri dikkate aldık ve bu talepler doğrultusunda da arsalarımızı belirlemiş olduk. Arsa değerlemelerini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı ekspertiz firmalarınca yapıyoruz. İldeki ve ilçedeki arsanın durumu, merkeze yakınlığı, cephesi, yola yakınlığı gibi değerleri dikkate alarak SPK onaylı ekspertiz firmaları bu arsanın değerlemeleri yapıyorlar. Değerlendirmeden sonra biz aynı konutta olduğu gibi arsada da yüzde 40 ve yüzde 50'ye varan sübvansiyon sağlıyoruz. Bir taraftan da altyapısını yapıyoruz. Şu an çalıştığımız 350 milyon metrekare arsa üzerinde yapılan değerlemeler ile birlikte arsa fiyatları da belirlenecek" dedi.

'10 YIL VADEDE FAİZSİZ ÖDEYECEKLER'

Bakan Kurum, ödeme şekliyle ilgili de bilgiler paylaşarak, "Ankara Gölbaşı'nda müstakil parseller 350 ile 500 metrekare arasında, müşterek parsellerde 150 metrekare kat mülkiyeti alacaklar. 280 bin lira arsa bedeli ile 2 bin 334 liradan başlayan 10 yıl vadede faizsiz bir şekilde vatandaşımız bunu ödeyebilecek. Müstakil parseller dışındaki müşterek duruma baktığımızda da yine Ankara'daki bir parsel 157 bin lira 1312 lira taksitle vatandaşımız ödeyebilecek. Van'da da müstakil 192 bin 500 liradan başlayan bedelle aylık da 1604 lira taksitle alabilecekler. Müşterek parselleri de 937 lira taksitle 112 bin 500 lira toplam fiyatla vatandaşlarımız erişebilecekler. Altyapısı tamamlanmış arsalarda vatandaşlarımız, imar planları çerçevesinde inşaatlarını gerçekleştirebilecekler. Açıkçası hiç bir projede vatandaşımızı yolda bırakmadık yarım bırakmadık. Her türlü desteği de süreç içerisinde vereceğiz. Bugün açıkladığımız fiyatlar 10 yıl süreç içerisinde geçerli olacak. Faizsiz bir şekilde vatandaşlarımız ödeyecekler. İster yıllık isterse aylık tercih edebilecekler. Peşinatları ödedikten sonra kalan 108 ay vade oluyor ki, 1 yıl sonra başlayacak ilk taksit veya aylar itibarıyla da yapabilirler. Vatandaşımız faizsiz bir şekilde sabit taksitle arsa bedellerini ödeyebilir" ifadelerini kullandı.

'HEM KONUTA HEM ARSAYA BAŞVURABİLİRLER'

Kurum, şartları uyan, isteyen her vatandaşın 1 milyon konut arsasına başvurabileceğini söyleyerek, "Herhangi bir kontenjan yok. Zaten sayı da her kesime yetecek her kesimi kucaklayacak şekilde belirlendi. Vatandaşlar, hem konuta hem de konut arsasına başvurabilir. İkisi de çıkarsa birisini tercih edecek. İster 250 bin sosyal konuta başvurabilirler, isterse 1 milyon konut amaçlı arsaya başvurabilir. İkisine de başvuru yapabilir vatandaşımız. Kurada ikisinin de kurasını çekeceğiz. Diyelim ki, kurada vatandaşımız ikisine de başvurdu ikisi de çıktı. Orada tercihini hangisinden yana kullanırsa, vatandaşımıza diyeceğiz ki ya konut ya arsa hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz. Bu manada her vatandaşımızı bu projeden ya konut ya arsa ya da iş yeri alabilme imkanına eriştirmiş olacağız" dedi.

'ARALIK'TA TAPULARI VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Konut arsası projesinde ilk önce imar planlarının hazırlanacağını belirten Kurum, "Bazılarının imar planları hazırlandı ve diğerlerini de hızlı bir şekilde hazırlayacağız. İmar planına da açıkçası çok fazla yoğunluk vermek istemiyoruz. Yani şehre katma değer sağlayacak yapıldığı zaman o bölgede bir cazibe merkezi oluşturacak şekliyle planlama yürütüyoruz. İlk önce bu imar planlarını hazırladıktan sonra biz vatandaşımıza da inşallah Aralık ayı itibarıyla arsa tapularını vermeye başlayacağız. Ve burada müstakil parseller 350 ile 500 metrekare. Vatandaşımız ister kendisi isterse bizim verdiğimiz projeye uygun olarak inşasını bizim altyapıları tamamlamamıza müteakip başlayabilecekler. Müşterek parsellerde ise yine biz vatandaşımıza her türlü teknik ve hukuki desteği Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ) eliyle vereceğiz. Ve burada çoğunluk sağlanırsa yapımda da destek vereceğiz. Bu da önemli bir şey; yani vatandaşımıza arsayı sattık, 'ne yaparsan yap' diyemeyiz" dedi.

'2 TRİLYON LİRALIK BİR BÜYÜKLÜĞ SAHİP'

Bakan Murat Kurum, konut, arsa ve iş yerinin yapım maliyetinin 422 milyar lira, ilk etaptaki istihdam büyüklüğünün de 100 bin kişi olduğunu; ikinci etabın da dahil edildiğinde 200 bin kişiye ulaştığını ve bunun da 250 sektörü tetikleyen 2 trilyon liralık bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Bu 2 trilyon liralık ekonomik büyüklük ile birlikte biz şehirlerimizdeki üretim ve istihdamı da arttıracak adımlar atmak istedik. Ki bu da ilk defa oldu" ifadelerini kullandı.

'İLK İŞ YERİM'DE FİYATLAR 350 BİN LİRADAN BAŞLIYOR'

Kurum, 50 ile 200 metrekare büyüklüğündeki 'İlk İş Yerim' projesine de vatandaşların talepleri doğrultusunda başvurabileceklerini aktararak, "Fiyatlar 350 bin liradan başlıyor, 10 yıl vadeli ve gerçekten aidat öder gibi vatandaşımız bu projeye erişebilecekler. 10 bin tane iş yeri belirledik ve burada 18 yaşını doldurmuş, ustalık belgesini almış vatandaşlarımız gidip burada kendi işini kurabilecekler. 10 bin iş yerimizi de 28 ilimizde belirledik. 2 yıl içerisinde iş yerlerini tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek istiyoruz. Maliyet üzerinden ciddi indirimler yapıldı. 2 bin 633 lira taksitle vatandaşımız 50 metrekare ile başlayan iş yerine erişebiliyor. En büyük iş yerimiz 200 metrekare. Buranın fiyatı 1 milyon 300 bin lira. Burada her türlü işi yapabilecekleri tavanlı, her türlü altyapıya sahip yeri 1 milyon 300 bin liraya alacaklar ve 9 bin 750 liradan başlayan taksitle de bu projeye erişebilecekler. Burada 200 metrekarelik bir yerde 15-20 tane kardeşimizi istihdam edebilirler" dedi.

ORTA VE ÜSTÜ GELİR GRUBU İÇİN YENİ KAMPANYA

Bakan Kurum, orta ve üst gelirli vatandaşlar için de kasım ayında bir konut kampanyası açıklayacakları müjdesini paylaştı. Kurum, Emlak Konut eliyle yürütülecek orta ve orta üstü gelir sahibi vatandaşlara konut kampanyasını kasım ayında sunacaklarını açıkladı. Kurum, "Çalışmaları tamamlanmak üzere inşallah ekim sonu, kasım ayının başı itibarıyla bu kampanyayı hayata geçireceğiz. Böylelikle orta ve orta üstüne hitap eden konutları da yapmış olacağız ve tüm bunlara baktığınızda işte konut fiyatlarının kira fiyatlarının düştüğünü de artık göreceğiz" diye konuştu.

'KONUT FİYATLARI VE KİRALAR DAHA DA AŞAĞI İNECEK'

Bakan Kurum, projenin duyurulmasıyla konut fiyatlarının durduğuna vurgu yaparak, "Vatandaşımız bu noktada bir beklenti içerisine girdi. Biz de devletimizin yüzde 40-50'ye varan sübvansiyonu ile birlikte açıkladık ve şimdi görüyoruz ki hem konut fiyatları hem de kira fiyatları aşağı gelmeye başladı. Biz, TOKİ ile yıllar itibarıyla baktığınızda tüm yapılan konutların yüzde 13'ünü yapıyorduk, şu an bu oranı biz yüzde 20, 25’lere çıkarttık. Dolayısıyla burada arzı arttırdığı süreçte, konutun fiyatını da düşmesine sebep olacaktır. Bu bir matematik, neticede biz arzı arttırmış durumdayız ve inşallah konut fiyatlarının da, kiraların da aşağıya geldiğini görüyoruz. Daha da aşağı inecek, orta ve orta üstüne hitap eden projeyi de açıkladığımız da artık o bizim istediğimiz seviyeye ikisi de erişmiş olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)

