Ucuz ve sağlıklı: Evde temizliğin ve cildin gözdesi! Kabak lifi satışları arttı

Son dönemde doğal ürünlere yönelimin artmasıyla birlikte kabak lifi yeniden ilgi odağı haline geldi. Cilt sağlığı ve temizlik arayışındaki vatandaşların tercihi olan kabak lifi, özellikle gençler arasında hızla popülerleşiyor. Eskişehir esnafından Sibel Şahin, bir dönem gözden düşen ürünün bugün en çok satılanlar arasında yer aldığını belirterek, müşterilerin bakteri üretmemesi ve ölü deriyi temizlemesi nedeniyle kabak lifine yoğun talep gösterdiğini söyledi.

Eskişehir esnafından Sibel Şahin, bir dönem popülerliğini kaybetmesine rağmen kabak lifinin şu an en çok sattıkları ürünlerin başında geldiğini belirtti. Şahin, müşterilerin özellikle bakteri üretmeme ve vücuttaki ölü deriyi yok etme özelliklerinden dolayı ürünü sıklıkla tercih ettiğini ifade etti.

"EN ÇOK SATTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN BAŞINDA GELİYOR"

Esnaf Sibel Şahin kabak lifleri ile ilgili şunları söyledi: "Eskiden çok popüler olan kabak lifi bir dönem popülerliğini kaybetmişti ama şimdilerde yine çok satılmaya başlandı. Şu anda insanlar kabak lifi gibi doğal ürünleri kullanmayı tercih ediyorlar. Müşterimizin sevdiği, en çok sattığımız ürünlerin başında geliyor. İnsanlar, bakteri üretmediği için banyoda lif kullanıyorlar. Bunun dışında bir de bulaşıklar için kullanılıyor. Lif, bulaşık süngerine uygun olacak şekilde kesilip bulaşık süngeri haline getiriliyor."

"KABAK LİFLİ SABUNLARI İNSANLAR ÇOK BEĞENİYOR"

Kabak lifinin özellikle vücuttaki ölü deriyi yok ettiği için ve bakteri üretmediğinden kaynaklı sıklıkla tercih edildiğini belirten Sibel Şahin, "Lifi birçok alanda kullanabiliyoruz. Banyo ve mutfağın yanı sıra kabak lifli sabunda satıyoruz. Kabak lifli sabunlarımızda birçok seçenek var: Mesela güzel kokusundan dolayı lavantalısı çokça beğeniliyor. Keçi sütlüsü ise genellikle yağlı ciltlere sahip kişiler tarafından kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"GENÇLER KABAK LİFİ KULLANIYOR"

En çok kabak lifini alanların sanılanın aksine gençler olduğunu söyleyen Şahin, "Gençler, yaşlılardan daha çok tercih ediyorlar. Üniversiteli öğrencilerin yanı sıra teyzelerimiz ve sağlığına dikkat eden herkes kabak liflerini satın alıyor" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

