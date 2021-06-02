Udi hindi birçok rahatsızlığa şifa oluyor

Koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyen önemli olduğu kadar dengeli beslenmek de önemlidir. Bu süreçte bağışıklığı güçlü tutmak, koronavirüse karşı en güçlü silahımızdır. Bağışıklığı güçlü tutmak için eski tıbbi karışımları merak edenler, alternatif tıbba ilgi duyanlar aktarlardan bitki karışımları alıp savunma mekanizmalarını desteklemeye çalışıyor. Bilinen bitkilerin yanı sıra özellikle udi hindi son zamanlarda en popüler bitkilerin başında yer alıyor.

Udi hindi, diğer bir adıya öd, odunsu yapıda bir gövdeye sahip, geleneksel Hint tıbbında yüzyıllardır kullanılan bir bitkidir. Ülkemizde daha çok süs bitkisi olarak yetiştiriliyor. Mevsim geçişlerinde yapraklarını dökmeyen, her koşulda uzun süre yaşayabilen bu bitkinin birçok hastalığa çare olduğu belirtiliyor.

VÜCUTTAKİ MİKROPLARI YOK EDİYOR

Udi hindi bitkisinin solunum yolu rahatsızlarına iyi geldiği ve vücuttaki mikropları yok ettiği söyleniyor. Günümüzde modern tıpta da kullanılan bitki, birçok rahatsızlığa şifa oluyor.

Ağız kokusu yaşayan kişilerin bir miktar udi hindi çiğnemesi sorunun yok olmasını sağlıyor.

Balgam sorunu yaşan kişilerce sıkça tercih edilebiliyor.

Bitki çayı olarak demleyip tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına iyi geliyor.

Bir miktar Udi Hindi tozu saf zeytinyağı ile karıştırılıp egzama sorunu yaşanılan bölgeye sürüldüğünde kaşıntıyı giderip ve yaranın iyileşme süresini hızlandırıyor.

Yaprakları kaynatılıp içildiğinde boğaz enfeksiyonlarını ortadan kaldırıyor.

Düzenli kullanımında alerjik reaksiyon yaşayan kişilerde alerjilerin uzun süre ortaya çıkmadığı belirtiliyor.

HEM TOZ HEM DE YAĞ OLARAK TÜKETİLİYOR

Udi hindinin hem toz hem de damıtma işlemiyle elde edilen yağı tercih ediliyor. Aktarlarda veya online sitelerden alırken ürünün orijinal olmasına dikkat etmek ve kullanmadan önce hekime danışmak gerekiyor.



