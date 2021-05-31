Hamile kalmadan öncesine dikkat! Beslenmenin aşırısı da yetersizi de zarar…

Yapılan çalışmalar, gebelik öncesi dönemde dengesiz ve aşırı beslenen kadınların preeklampsi ve gestasyonel diyabet riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda fazla kilolu ve obez olan kadınlarda, erken doğum riski, iri bebek, bebekte doğum kusurları ve kalp hastalıkları riskleri de artıyor. Bu nedenle fazla kilolu veya obez kadınların gebelik öncesinde, optimal vücut ağırlığına ulaşmaları önemli. Eğer bu mümkün değilse de gebelik süreci kontrollü ağırlık artışıyla tamamlanmalı.

Gebelik öncesi yetersiz beslenme ise düşük doğum ağırlığı ve erken doğumlara neden oluyor, bebekte bodurluk ve enfeksiyonlara karşı yatkınlık artıyor. Aynı zamanda enerji, demir, kalsiyum depoları yetersiz olan annelerin, gebelik döneminde bebek bu depolardan yaralandığı için, kendi sağlıkları da tehlikeye giriyor.

GEBELİK ÖNCESİNDE BESLENME RUTİNİ NASIL OLMALI?

Gebelik öncesi dönemde günlük 3 porsiyon süt ve süt ürünleri, 3-4 porsiyon et/yumurta/kurubaklagil/sert kabuklu yemişler, en az toplam 5 porsiyon sebze ve meyve ve 6-7 porsiyon tam tahıllar tüketilmelidir. Gebe kaldıktan sonra yapılan folik asit desteği, nöral tüp defekti riskini azaltmada yetersiz kalabilir.