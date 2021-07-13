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UEFA, Wembley'deki EURO 2020 finalinde yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlattı

13.07.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'nin Londra'daki final karşılaşmasının yapıldığı Wembley Stadyumu'nun içinde ve dışında yaşananlar nedeniyle UEFA disiplin soruşturması başlattı. İngiltere Futbol Federasyonu'na, İngiltere taraftarlarının davranışları nedeniyle disiplin soruşturması açıldı.

UEFA, Wembley'deki EURO 2020 finalinde yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlattı

EURO 2020'nin Londra'daki final karşılaşmasının yapıldığı Wembley Stadyumu'nun içinde ve dışında yaşananlar nedeniyle UEFA disiplin soruşturması başlattı. İngiltere Futbol Federasyonu'na, İngiltere taraftarlarının davranışları nedeniyle disiplin soruşturması açıldı.

Suçlamalar arasında, milli marşlar sırasında yaratılan rahatsızlıklar, sahaya taraftar girmesi, cisim atılması ve havai fişek yakılması yer alıyor.

Yapılan açıklamada, stadyum içinde ve dışında taraftarların tavırları ile ilgili de bir disiplin soruşturması başlatıldığı ve bir müfettiş görevlendirildiği duyuruldu.

UEFA açıklamasında "Soruşturmanın ileri aşamalarında bu konuda bilgilendirme yapılacak" denildi.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Mark Bullingham, stadyuma kaçak girenler nedeniyle yaşanan mağduriyet için özür dilemiş, güvenliğin "hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını" söylemişti.

Resmi verilere göre, Londra Emniyeti Pazar günü Wembley ve çevresinde çeşitli suçlardan 53 kişiyi gözaltına aldı.

Ancak olay günü yaşananlarla ilgili olarak İngiltere Futbol Federasyonu ve Londra polisini de kapsayan resmi bir soruşturma açılması gündemde.

Parlamento'da yaşananlarla ilgili oturum yapılması da değerlendiriliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pazartesi günü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin 2030 Dünya Kupası adaylığının, "küçük bir grubun" yaptıkları nedeniyle zarar göreceğini düşünmediğini söyledi.

Maç gecesi stadyuma kaçak girenlerin sayısının ise 5 bine ulaşabileceği iddia ediliyor.

Holiganlar turnike gibi güvenlik noktalarını nasıl aşmayı başardı?

Stadyum içindeki gazetecilerin aktardığına göre yüzde 75 kapasite ile taraftar alınan stadyumda "izdiham" tehlikesi yaratacak kadar çok kişi vardı.

Times gazetesinin tanıklıklara dayandırdığı haberine göre, bazı saldırganlar turnikede olan biletli taraftarları sıkıştırarak ikili geçişler yaptı. Gazete, futbolcuların ailelerinin dahi bu sırada itiş kakışın arasında kaldığını yazdı.

Yine gazetenin aktardığına göre, emniyet güçleri tarafından bilinen holiganlar da stadyum çevresinde tespit edildi.

Güvenlik birimlerinin verdiği bilgilere göre, maç günü stadyum çevresindeki kalabalığın sayısının 250 bine yaklaştığı belirtiliyor.

'Hayatımın en kötü tecrübesiydi'

St. Alban'dan karşılaşmaya gelerek saat 18.15'de stadyum bölgesine ulaşan bir taraftar da karşılaşmayan giremeyenler arasındaydı.

BBC'ye konuşan Ernest Allswell isimli taraftar, çok sayıda saldırganın engelli turnikelerinden girmeye çalıştığını, birçoklarının da barkodlu biletlerin fotoğrafları ile giriş yapmaya çalıştığını söyledi.

Hayatındaki en kötü futbol maçı tecrübesini yaşadığını söyleyen Allswell, güvenliklerin kendisini sahte bilet taşımakla suçlaması ile stadyum dışına atıldığını ve içeri giremediğini anlattı.

Tüm girişleri kapatılan stadyum çevresindeki bekleyiş sırasında neler yaşandı? BBC Türkçe'den Efe Öç aktarıyor

Bazı sosyal medya kullanıcıları Wembley Stadyumu'nda Pazar gecesi yaşananları, ABD'deki Kongre baskını görüntülerine benzetiyor. Ortaya çıkan görüntüler, polis ve güvenliğin yetersiz kalması açısından, bu benzetmeyi doğru kılabilir. Ama Pazar gecesi Wembley'de tehlikede olan Amerika'daki gibi demokrasi değil, İngiltere futbolunun geleceğiydi.

Ülkenin 2030 yılı Dünya Kupası organizasyonu için adaylığı, yaşanan holiganizmin gölgesi altında kaldı.

EURO 2020 final karşılaşmasına, stadyum kapılarına saldırarak girmeyi başaranların sayısı henüz net değil.

Stadyum girişleri kapatıldığı için içeri giremeyen bir taraftar

Ama şurası kesin ki benim de aralarında olduğum çok sayıda futbolsever, biletleri olmasına karşın bu tarihi maçı izleyemedi.

Stadyum içindeki gazetecilerin aktardığına göre ise içeri girmeyi başaranların sayısı, merdivenlerin dolmasına yol açacak kadar fazlaydı.

Wembley Stadyumu'nda o geceyi yaşayan çok sayıda kişi, bunu hayatlarının en kötü tecrübelerinden biri olarak tanımlıyor. Benzer şeyleri gözlemleyenlerin üzerinde hemfikir olacağı bir tanımlama bu.

Stadyuma maçın başlama düdüğünden hemen sonra ulaştım. Yapılan yönlendirme ile biletimin gösterdiği kapıya ulaştığımda görevliler girişlerin kapatıldığını söyledi. Benzer durumdaki iki İngiliz taraftar, yaptıkları uzun yolculuğu anlatarak görevliyi ikna etmeye çalışıyordu.

Bir grup görevli bilet ofisine gitmemizi söyledi. Ancak stadyumun o bölümü, bir kısmı içeri girmeyi başarmış binlerce taraftar tarafından kapatılmıştı.

Ana girişe ilerlerken en dikkat çekici olan şey, polisin varlığının caydırıcılık yaratmaktan uzak oluşuydu.

Çok sayıda biletli kişi ile ana girişte bariyerlerin arkasında stadyuma alınmayı bekledik ancak bu gerçekleşmedi. Görevliler içeriye girenler çıkarılmadan, içeri alınamayacağımızı söyledi.

Bu bekleyiş sırasında polis yalnızca bir kişiyi yaka paça dışarı çıkardı. Ana giriş bölümünde, benim de beklediğim süre içinde başka biletsiz çıkarılmadı.

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