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Ufacık batık canınıza okuyabilir! Enfeksiyon, bakteri, daha da kötüsü...

23.08.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerin cinsel organlarında oluşan batık, hayatlarını altüst edebilir. Dikkat edilmediği takdirde daha büyük hastalıklara neden olabilecek batıklar için uzmanlar mutlaka önlem alınmalı ve fark edildiği an harekete geçilmeli uyarısında bulunuyor. Cinsel organda oluşan batık basit bir kaşıntıdan başlayıp korkunç bir enfeksiyona yol açabilir.

Ufacık batık canınıza okuyabilir! Enfeksiyon, bakteri, daha da kötüsü...

Vücudun herhangi bir yerindeki batık tüyler rahatsızlığa ve kaşıntıya neden olabilir. Bunun bir de cinsel organda oluştuğunu düşünün. Cinsel organdaki batık, basit bir kaşıntıdan başlayarak dikkat edilmediğinde korkunç bir enfeksiyona dönüşebilir.

BATIK NASIL GÖRÜNÜR?

Batık kıllar kasık bölgesinde, penisin tabanında veya penisin gövdesinde bulunabilir. Sivilcelere benzeyen küçük, kırmızı yumrular gibi görünebilir. Yumrular sivilce veya kist gibi görünebilir. Berrak sıvı veya irin ile dolabilir. Bir enfeksiyon varsa, irin sarı veya yeşil renkte görünebilir.

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Oluşan küçük yumruların tam ortasında küçük, koyu renkli batık tüyler de olabilir. Penisinizin üzerinde ve çevresinde bu darbelere maruz kalmak hem kaşıntılı hem de ağrılı olabilir. Penisin üzerindeki ve çevresindeki batık tüyleri kaşımak bakteriyel bir enfeksiyona yol açabilir!

BATIK NEDEN OLUŞUR?

Batık tüyler, deride uzayan tüylerdir. O bölge iltihaplanabilir ve kırmızı, genellikle kaşıntılı şişlikler oluşturabilir. Batık ağda, koparma veya jiletle kıl alma işleminden ötürü kaynaklanabilir. Diğer nedenler arasında, saç folikülünün ölü deri hücreleriyle tıkanmasına neden olan kuru cilde sahip olmak yer alır.

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BATIK EN ÇOK KİMLERDE ÇIKAR?

Kıvırcık, koyu renkli kasık tüylerine sahip olanların, yüksek düzeyde seks hormonu olanlarla birlikte penis tüylerinde batık yaşama olasılığı daha yüksektir.

BATIK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

  • Tıraştan önce bölgeyi ılık suyla yıkayın,
  • Hassas cildi tahriş edebilecek sert kimyasallar içermeyen yumuşak, kayganlaştırıcı bir tıraş kremi kullanın.
  • Sadece keskin bir ustura kullanın
  • Her vuruştan sonra tıraş bıçağını durulayın
  • Tıraş olurken cildi çok germeyin

EVDE BATIK TEDAVİSİ

Batık oluşan bölgeye günde iki kez 30 saniye boyunca ılık nemli bir bezle silerek o bölgeyi rahatlatabilirsiniz. Cinsel organ hijyeni için uzmanlardan bilgi alarak, bu tarz şikayetlerin oluşmamasını sağlayabilirsiniz.

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E vitamini içeren doğal bir nemlendirici ile cinsel organı nemli tutabilirsiniz. Alfa lipoik asit gibi güçlü bir antioksidan içeren bir krem seçerek cildi rahatlatabilirsiniz.

BATIK TEDAVİSİ İÇİN NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Enfekte batık tüyler, tedavi edilmediğinde daha fazla bakteri veya mantar enfeksiyonuna yol açabilir. Şiddetli enfeksiyonlar, ağrılı ve büyük genital çıbanların veya şişmiş lenf düğümlerinin oluşumuna yol açabilir.

Kıl dönmesi yaşadığınız bölge özellikle enfeksiyon kaparsa veya büyürse, en kısa zamanda doktora görünmelisiniz.


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Anahtar Kelimeler:
penis kıl dönmesi
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