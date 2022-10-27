Uganda’nın başkenti Kampala’da sağlık yetkilileri, bir aileden altı kardeşin Ebola’ya yakalandığını söyledi.

Sağlık görevlilileri haftalardır virüsün başkentte yayılmasını önlemek üzere daha sert önlemler alınması yönünde çağrılarda bulunuyordu.

Sağlık yetkilierinin aktardığına göre virüs altı kardeşe, salgının en çok etkilediği bölgelerin birinden gelen akrabalarından bulaştı. Yetkililer, bu kişinin öldüğünü bildirdi.

Testi pozitif çıkan altı kardeşin kimlikleri ve yaşları açıklanmadı. Ancak bu çocukların gittiği okulların kapatılmadığı biliniyor.

Uganda Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eylül ayında başlayan salgında 109 kişide virüs tespit edildi ve 30 kişi de virüs nedeniyle öldü. Pazartesi günü itibarıyla ise başkent Kampala’da ölen kişi sayısı ise 15.

Virüsler yoğun nüfuslu bölgelerde daha hızlı yayılabiliyor. Sudan varyantı olarak bilinen bu Ebola türünün ise henüz bir aşısı yok.

Bu ayın başlarında salgının merkezinde bulunan Mubende ve Kassanda bölgeleri karantina altına alınmıştı.

Ülkedeki pek çok uzman, Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin, uyarılara karşı yavaş hareket ettiğini düşünüyor.

Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, virüsün kentlerde yayılmasından endişe edildiğini söyledi.

Bakan Aceng, ölenler arasında altı sağlık çalışanının da olduğunu duyurdu.

Kampala ülkenin ekonomik merkezi konumunda. Ebola’nın burada hızla yayılması, virüsün başka ülkelere de sıçraması yönünden riske sahip.

Ebola nedir?

Ebola ciddi, ölümcül, bulaşıcı bir hastalık.

Meyve yarasalarından kaynaklandığı düşünülen virüs ilk olarak 1976 yılında, bugünkü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yer alan Ebola Nehri'nin yakınlarındaki bir salgın sırasında keşfedildi.

Uganda'daki ilk vaka 20 Eylül'de tespit edildi ancak hastalığın bundan üç hafta önce başlaması endişe yarattı.

Ebola virüsü taşıyan birinin kanı, kusmuğu, dışkısı ya da vücut sıvısıyla; yaralı cilt, ağız ya da burun üzerinden doğrudan bir temas gerçekleştirenlere virüs bulaşıyor.

Virüs idrarda ya da menide de bulunabiliyor.

Virüs ayrıca yine yaralı ciltler yoluyla; kontamine olmuş yatak takımı, giysiler ve yüzeyler üzerinden de yayılabiliyor.

Cenaze törenleri de, doğrudan bir temasın olması durumunda özel bir risk oluşturabiliyor.

