Uğur Dündar'ın Ekrem İmamoğlu yorumu gündem oldu: Orhan Gencebay’a karşı da bir zafer kazanmış olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kesin sonuçlar merak edilirken, gazeteci Uğur Dündar seçimi Sözcü TV canlı yayınında yorumladı.

YORUMU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dikkat çeken sözler söyleyen Uğur Dündar'ın yorumu sosyal medyada da gündem oldu. Dündar "İstanbul için eğer Ekrem İmamoğlu 4 puanın üzerinde bir farkla kazanırsa sadece Murat Kurum’a karşı değil, Cumhurbaşkanına, 17 bakana ve Orhan Gencebay’a karşı bir zafer kazanmış olacak." ifadelerini kullandı.

SEÇİM ŞARKISI HEDİYE ETMİŞTİ

Kampanyasında kullanılan 'Sadece İstanbul' sözünden ilham alan ünlü sanatçı Orhan Gencebay Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum için şarkı yazarak hediye etmişti. Şarkı, Şişli'de düzenlenen Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması'nda çalınmıştı. Murat Kurum sahneye Orhan Gencebay ile birlikte çıkarak şarkıya eşlik etmişti.







