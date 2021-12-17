Uğur Kabul Sınavı 8-9 Ocak'ta yapılacak

Uğur Okulları’nın her yıl düzenlediği Uğur Kabul Sınavı (UKS) Türkiye genelinde 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Uğur Kabul Sınavı Türkiye genelinde, 4,5,6,7,8,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecektir. 4,5,6,7. sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 90 dakika olacak. 8,9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavın süresi 120 dakika olacak. 8. sınıflara 75 soru, 9 ve 10. sınıflara 80 soru, 11. sınıf öğrencilerine ise 90 soru yöneltilecek.

"TÜRKİYE GENELİNDEKİ TÜM ÖĞRENCİLER KATILABİLİYOR"

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek “Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz Uğur Kabul Sınavı’na Uğurlu öğrencilerimizin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm öğrenciler katılabiliyor. Böylece öğrenciler, sınavdan aldıkları puana göre hem eksiklerini görme şansı buluyor ve kendi akademik düzeyini değerlendirebiliyor.” dedi.

7 OCAK'TA SONA ERİYOR

UKS’ye başvuran tüm öğrenciler HES Kodu ile yüz yüze sınava kabul edilecek. Öğrencilerin HES kodları web başvurusunda alınacak ve sınav günü de kontrol edilerek öğrenciler okula alınacak. Sınav esnasında malzeme alışverişi yapılmayacak. Temiz hava sirkülasyonu sağlanması amacıyla sınıf kapıları açık şekilde sınav gerçekleştirilecek. UKS’ye başvurular 7 Ocak tarihinde sona erecek. Başvurular Uğur Okullarından, www.ugurokullari.k12.tr/uks web sitesinden üzerinden ve 444 4 845 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılacak.

