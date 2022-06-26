Uğur Şahin'den korkutan açıklama! 'Yeni bir salgın kapıda'

Koronavirüs pandemisiyle ilgilli Biontech aşısını üreten bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs kısıtlamalarının kalkması sonrasında Şahin, yaz sonunda yeniden maskelerin takmaya başlanabileceğini söyleyerek, "Şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok o yüzden hazırlıklı olmakta yarar var" dedi.

"OMICRON AŞISINA YAKIN FREKANSTA OLAN AŞILAR GELİŞTİRİYORUZ"

"İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görülen bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci İstanbul'daydı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili soruları yanıtlayan Uğur Şahin, "2020'de bana sorulduğunda, 'Bu virüs en az 10 yıl bizimle olur.' demiştim. Buna alışmak zorundayız. Buna karşı yapacağımız iki yol var. Bir tanesi aşıları benimsemek. Şu anda Omicron aşısına yakın frekansta olan aşılar geliştiriyoruz. Yeni aşının onayını önümüzdeki sonbahar-kış gibi almaya çalışacağız. İkincisi yeni normal olarak bunu kabul etmek zorundayız" dedi.

YENİ SALGIN UYARISI

Yaz sonunda yeniden maskelerin takmaya başlanabileceğini söyleyen Şahin, "Çok olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok o yüzden hazırlıklı olmakta yarar var" sözleriyle uyarıda bulundu.

