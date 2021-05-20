Uğur Şahin’e şok suçlama: Neo-milyarder

Dünyada 165 milyondan fazla insana bulaşan ve 3.4 milyondan fazla insanın ölmesine sebep olan koronavirüs salgınına karşı kurucusu olduğu BioNTech ve iş birliği yaptığı Pfizer ile aşı geliştiren Uğur Şahin bazı sivil toplum kuruluşlarının eleştiri oklarını üzerine çekti.

Bugün “Halkın Aşı Birliği” isimli sivil toplum kuruluşu başta Uğur Şahin olmak üzere Covid-19 aşı endüstrisinin yeni milyarderler yarattığını duyurarak, ilaç şirketlerinin tekel haline geldiğini ve aşı teknolojisini kontrol ederek, insanların aşıya erişimini engellediğini duyurdu.

“KAZANDIKLARI PARA AŞILAMAYA YETER”

Yapılan açıklamada, “Bu aşı teknolojileri yeni milyarderler yarattı. Bu yeni milyarderlerin toplam serveti 19.3 milyar dolar. Bu miktar gelişmemiş ülkelerdeki bütün insanları aşılamaya yeter de artar” ifadesi kullanıldı. Kuruluş, bu verilerin Forbes Zenginler Listesi’nden alındığını da vurguladı. Yapılan açıklamada “neo-milyarderlerin” yanı sıra halihazırda milyarder olanların da gelirlerini 32 milyar dolar artırdığı da aktarıldı.

Son dönemde servetine servet katan bilim insanları ve şirket yöneticilerine “neo-milyarder” yorumunu yapan kuruluşun bünyesindeki yardım kuruluşu Oxfam’dan Anna Marriott da, “Bu milyarderler dev ilaç holdinglerinin ve şirketlerinin ne kadar gelir elde ettiğinin canlı kanıtı” yorumunu yaptı.