Uğur Şahin ve Özlem Türeci Time dergisinin kapağında

2021'de çift kapakla çıkan Time, 'The Year Ahead' özel sayısında "Aşı Devrimi" manşetiyle kapakta Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verdi.
Gazeteci Walter Isaacson'ın imzasını taşıyan yazıda "Dünyayı Kurtarmak İçin Yarış. Kovid-19 aşılarının arkasındaki dikkat çekici bilimsel keşifler" ifadeleri yer aldı.
Time'ın ABD sayısının kapağında ise Kongre binasına yapılan baskına yer verildi.
Daha önce de Ünlü Alman dergisi Der Spiegel Dr. Özlem Türeci ile Profesör Dr. Uğur Şahin'i kapağına taşımıştı.