UHİM'den Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), çocukların elinden kalemi alıp silahı verenlere karşı toplumun tüm kesimlerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin yanında yer almaya davet etti.

UHİM'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli problemlerden birinin de küresel sistemin himayesinde yürütülen, etnisiteye dayalı ayrılıkçı terör sorunu olduğu belirtilerek, bu sorunun çözümüyle ilgili de daha önce çeşitli inisiyatifler yürütüldüğüne yer verildi.

Bunlardan birinin de 2014 yılında yürürlüğe konulan çözüm süreci olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bu süreçte bir yandan çözüme dönük adımlar atılırken diğer yandan PKK'nın 12-15 yaş arası sayıları binlerle ifade edilen çocukları dağa kaçırmasıyla da baltalanmıştır." denildi

Açıklamada, Diyarbakır'da HDP il binası önündeki annelerin bu eyleminin çocuk yaştaki insanların dağa çıkarılmasının sorumluluğunun adresi açısından önemli olduğu ifade edildi.