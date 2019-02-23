UİD Kuzey Makedonya Olağan Kongresi Üsküp'te yapıldı

Avrupa'nın dışında da faal olacak teşkilatın sadece Türk kökenli insanlara değil gönül coğrafyası olarak nitelendirdikleri bölgelere ve gayrimüslimlere de hitap eden bir teşkilat olacağının altını çizen Bilgi, Avrupa dışında Amerika, Avustralya, Japonya ve birçok ülkede de teşkilatlanacaklarını aktardı.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte teşkilatın sadece Avrupa'da değil Avrupa'nın dışında da faal olacağını söyledi.

İsim ve tüzük değişikliğinin yapıldığı kongrede, şimdiye kadar UETD Kuzey Makedonya Başkanlığı görevini yürüten Salih Utaş, 2 yıllığına yeniden göreve getirildi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD), Kuzey Makedonya bölge teşkilatının UID'e dönüştürülme kongresi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

UETD'nin UID'e dönüştürülmesiyle ana hedeflerinde çok fazla değişiklik olmadığını belirten Bilgi, üyelerinin bulundukları ülkelere artı değer katmaları ve bulundukları ülkeler ile Türkiye arasında köprü görevi yürütmelerini hedeflediklerini söyledi.

Avrupa'nın 37 bölgesindeki 17 ülkede 153 il teşkilatının bulunduğunu anlatan Bilgi, "Avrupa teşkilatımızın bünyesinde bulunmayan farklı ülkelerde Arnavutluk, Kosova, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan'da da önümüzdeki süreçte ciddi şekilde teşkilatlanacağız." dedi.

Balkanların Avrupa için çok büyük önemi olduğunu vurgulayan Bilgi, şöyle devam etti:

"Balkanların Avrupa için önemi şuna denk geliyor. Balkanlarda huzur varsa Avrupa'da huzur var. Balkanlarda huzur olmadığı zaman Avrupa'da da huzur olmuyor. Dolayısıyla teşkilatımız da Balkanlarda huzurun olması için katkı sağlayacak ciddi anlamda çalışmalara önümüzdeki süreçte devam edecektir."

UID Kuzey Makedonya Bölge Başkanı Utaş da genel merkezin de desteğiyle Kuzey Makedonya'da kültürel, sanatsal, siyasal birçok faaliyet, seminer ve çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Çalışmalarına bölgede yaşayan herkesi dahil edeceklerini kaydeden Utaş, "Bundan sonra hızla Balkanların diğer ülkelerinde ve dünyanın birçok ülkesinde de yer alacağız." ifadesini kullandı.

