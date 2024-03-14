Ukrayna açıkladı: Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı! "Çok vahim sonuçlara yol açabilir"

2022 yılında Rusya tarafından ele geçirilen ve halihazırda Rusya'nın kontrol ettiği, Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alıyor. Saldırılarda tesisin altyapısının hedef alındığı bildirildi.

"ÇOK VAHİM SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

Santralin kritik altyapısına saldırı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Arkasında dizel yakıt tanklarının bulunduğu alana patlayıcı atıldı. Tesisin kritik altyapısına yönelik de topçu atışları yapıldı. Eğer tankları vururlarsa bu çok vahim sonuçlara yol açabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





