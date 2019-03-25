Ukrayna Büyükelçisinden Vali Şahin'e ziyaret

Ukrayna'n\u0131n Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Andrii Sybiha, Vali Vasip \u015eahin'i ziyaret etti.\nValilik makam\u0131ndaki ziyarette Sybiha ve \u015eahin bir s\u00fcre g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nSybiha ve \u015eahin, g\u00f6r\u00fc\u015fmeden duyduklar\u0131 memnuniyeti dile getirdi. \u00d6fkeli kocan\u0131n inan\u0131lmaz intikam\u0131! Apollonia Mozaik Akademisi\u2019nde e\u011fitimler ba\u015flad\u0131Kurus\u0131k\u0131dan ger\u00e7ek silah yap\u0131yorlard\u0131, yakaland\u0131lar
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