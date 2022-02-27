Çatışmalar şiddetlendi! Ukrayna'da Belediye Başkanı halka seslendi! "Molotofları hazırlayın"

Ukrayna’nın batı bölgesinde yer alan Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, halka seslendi. Başkan Sadoviy açıklamasında, "Savunma ve polis birlikleriyle şehirde devriye gezmeye davet ediyoruz. Kim silah sahibiyse hazır olsun. Sakinliğinizi koruyun ve molotof kokteyllerini hazırlayın" şeklinde konuştu.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ukrayna’nın Odessa şehrindeki halkın Rus tankları için molotof kokteylleri hazırladığı kaydedildi.

KİEV'DE ÇATIŞMA KAMERALARA YANSIDI

Rus ordusunun kuzeyden yaklaştığı başkent Kiev’de meydana gelen çatışmalar amatör kameralara yansıdı. Çatışmanın kentin Povitroflotskyi caddesinde yaşandığı ifade edildi. Görüntüler Ukrayna merkezli ‘News of Donbass’ tarafından yayınlandı.

SALDIRILAR ALTYAPI BAKANLIĞI ÇEVRESİNDE ŞİDDETLENDİ

Rus ordusu tarafından Ukrayna’ya yönelik saldırılar devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Altyapı Bakanlığı etrafında yaşanan çatışmalar şiddetlenirken, o anlar amatör kameralara yansıdı.

HARKOV ŞEHRİNDE DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve Donbass bölgesine yakın olan Harkov şehrinde bu gece çatışmalar şiddetlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Rusya herhangi bir saldırı ihtimalinde ilk Harkov’a saldıracak" ifadelerini kullanmıştı. (DHA/İHA)

