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Ukrayna'da geceyi aydınlatan görüntü! Rusya'ya ait mühimmat deposu vuruldu

12.07.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ordusu, Rus işgali altındaki Herson bölgesinde Rusya’ya ait bir mühimmat deposunu vurdu. Saldırı sonrası mühimmat deposunda büyük bir yangın meydana geldi.

Ukrayna'da geceyi aydınlatan görüntü! Rusya'ya ait mühimmat deposu vuruldu

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Herson bölgesinde Rusya’ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu.

Ukrayna ordusu dün itibariyle Donbass Bölgesi’ndeki birçok kente karşı saldırılar başlattığını duyurmasının ardından Rus ordusunun kontrolü altındaki kentlere yapılan saldırı haberleri art arda gelmeye başladı.

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YANGIN ÇIKTI

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Herson bölgesinde Rusya’ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu. Ukrayna basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerde, akşam saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından başlatılan saldırılar da Nova Kakhovka kentinde bulunan Rusya’ya ait mühimmat deposunun roketlerle hedef alındığı aktarıldı. Mühimmat deposunda büyük patlamaların ardından yangın çıktı.

100’ÜN ÜZERİNDE ÖLÜ VAR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nova Kakhovka kentinde dün Herson bölgesi 49. Ordu Komutanlığı, hava kuvvetleri ve hava savunma füzeleri bulunan depolara saldırı gerçekleşti. Ön bilgilere göre 100’ün üzerinde ölü olmak üzere yarısı kadarı ağır yaralı toplamda 200 yaralı. Bazıları hayatta kalamayacak. Bazı yaralılar ve ölüler için tahliye grupları oluşturuldu" dedi.

Öte yandan hem Ukrayna hem de Rusya tarafından mühimmat deposuna ait patlamalara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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