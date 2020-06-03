Ukrayna'da iki grup arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasında

Ukrayna’nın Odesa kentindeki bir pazarda iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Odesa kentindeki 7 kilometre adlı pazarda bulunan bir kumaş mağazasına bugün kimliği belirsiz kişiler saldırıda bulundu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, yüzlerinde maske olan saldırganların içeridekilere yumruklarla saldırdıkları, ardından iki grup arasında kavga çıktığı, daha sonra saldırganların hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

(DHA)

