Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü sorulan sanık Hüsnü Can Çökmez, "Canavarca hisle öldürmekten bahsediyorlar. Canavarca his ormanda hayvan avlamak gibi bir şeydir. Ben canavarca hisle öldürmedim. Tasarlayarak yapmadım, anlık bir olaydı. Katılanlar pişman olmadığımı söylemekteler. Ancak ben illaki pişmanlığımı göstermek zorunda değilim. Ben pişmanlığımı içimde yaşıyorum. Benim öldürdüğüm kişilerin ölümünü izlediğim söylenmektedir. Katılanlar bunu nasıl söylüyor, kendileri orada mıymış" dedi. Çökmez'i toplam 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, "Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli" olmasını gerekçe göstererek cezaların hiçbirinde indirime gitmedi. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez, maktuller Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin ailesi ile tarafların avukatları katıldı. Esas hakkındaki savunmasını yapan Hüsnü Can Çökmez'in Avukatı Kasım Erol, müvekkilinin üzerine atılı suçlardan beraatına, ceza verilmesi durumunda da lehine hükümlerin uygulanmasını istedi.

"SÖYLEYECEĞİM BİR ŞEY YOK DİYEREK SAVUNMA YAPMADI" Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Çökmez, "Söyleyeceğim herhangi bir şey yok" dedi. AİLELER CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ Maktul Buket Yıldız'ın annesi Cenan Yıldız, sanığın kızını öldürdükten sonra orada Zeynep Hüsünbeyi'nin gelmesini beklediğini, Zeynep'in gelmesi ile onu da öldürdüğünü belirterek, "Meydana gelen olay nedeniyle bütün ailece perişan olmuş durumdayız. Cezalandırılsın" dedi. Buket Yıldız'ın babası Hikmet Levent Yıldız da sanığın hiçbir indirimden yararlandırılmadan cezalandırılmasını istedi. Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, "Sanık hem bizi hem de Buket'in ailesini mahvetmiştir. Hiçbir indirimden yararlanmamasını talep ediyorum" dedi. "BEN İLLAKİ PİŞMANLIĞIMI GÖSTERMEK ZORUNDA DEĞİLİM" Son sözü sorulan sanık Hüsnü Can Çökmez, "Canavarca hisle öldürmekten bahsediyorlar. Canavarca his ormanda hayvan avlamak gibi bir şeydir. Ben canavarca hisle öldürmedim. Tasarlayarak yapmadım, anlık bir olaydı. Katılanlar pişman olmadığımı söylemekteler. Ancak ben illaki pişmanlığımı göstermek zorunda değilim. Ben pişmanlığımı içimde yaşıyorum. Benim öldürdüğüm kişilerin ölümünü izlediğim söylenmektedir. Katılanlar bunu nasıl söylüyor, kendileri orada mıymış" dedi.