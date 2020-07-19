HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna'da korkunç cinayet! Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti

Ukrayna'da korkunç cinayet! Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2020 22:31 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Çernivtsi kentinde 2 kişi arasında sokak ortasında yaşanan kavga kanlı bitti. Bir kişinin başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ukrayna'da korkunç cinayet! Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Çernivtsi kentinin merkezinde 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 2 erkeğin yaklaşık 2 dakika boyunca kavga ettikleri, ardından içlerinden birinin aniden merdivenden düşerek yere kapaklandığı görülüyor. Diğer adam ise hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

CİNAYETİ İŞLEYEN KİŞİ YAKALANDI

Polis yetkililerinden Ukrayna medyasına yapılan açıklamada, kavga sırasında başına tek kurşun isabet eden adamın hayatını kaybettiği belirtildi. 54 yaşındaki bir kişinin katil zanlısı olarak gözaltına alındığı, olayla ilgili ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldığı bildirildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Planör düştü, genç pilot ağır yaralandıPlanör düştü, genç pilot ağır yaralandı
Yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Türkiye, iki ülkeye uçuşları durdurdu

Türkiye, iki ülkeye uçuşları durdurdu

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi!

Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi!

Nisa hakkında şoke eden sözler! 'Pisliğin tekisin! Sercan'la...'

Nisa hakkında şoke eden sözler! 'Pisliğin tekisin! Sercan'la...'

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Almanya'da planör düştü, genç pilot ağır yaralandı

Planör düştü, genç pilot ağır yaralandı

İtalya'da 23 Şubat'tan bu yana ilk!

İtalya'da 23 Şubat'tan bu yana ilk!

Azez’de bomba yüklü araç patladı: Ölü ve yaralılar var

Azez'de patlama! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı

ABD'de maskesiz sokağa çıkan genç ailesine koronavirüs bulaştırdı

ABD'de ibretlik olay! Maskesiz sokağa çıktı...

Afrin'de bombalı saldırı! 13 kişi yaralandı

Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.