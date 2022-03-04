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Ukrayna'da Rus yanlısı belediye başkanına infaz! Cansız bedeni yol kenarına bırakıldı

04.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da Rusya'nın işgal girişimi sürerken, korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Ülkede safını Rusya'dan yana belirleyen Ukraynalı Belediye Başkanı Volodymyr Struk ölü bulundu. Kaçırıldıktan sonra başından vurularak infaz edilen Struk'un cansız bedeni yol kenarına bırakılmış.

Ukrayna'da Rus yanlısı belediye başkanına infaz! Cansız bedeni yol kenarına bırakıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde çatışmalar giderek şiddetlenirken, ölüm haberleri peş peşe geliyor. Bölgede yaşanan gerilim artarken dün yaşanan olayda, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kreminna şehrinin Putin destekçisi Belediye Başkanı Vlodymyr Struk, ölü bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI, KAÇIRILIP İNFAZ EDİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini doğru bulduğunu açıklayan Struk'un evinden kaçırıldığı tespit edildi. Evinden kaçırıldıktan kafasına ateş edilerek öldürülen belediye başkanının cesedi yol kenarında bulundu.

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İÇİŞLERİ: BİR HAİN AZALDI

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın bir haini azaldı. Eski Luhansk Bölgesel Konseyi üyesi, Kreminetsk OTG eski başkanı ölü bulundu" ifadelerine yer verdi. Vlodymyr geçen hafta yaptığı açıklamada Rus işgaline destek vermiş ve beraber çalıştığı arkadaşlarını Rusya ile iletişim halinde bulunmaya davet etmişti.

8 YILDIR HÜKÜMETLE ÇALIŞMIYORDU

İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton yaptığı açıklamanın devamında, 8 yıl önce Rus ayrılıkçılarının Donetsk ve Luhansk şehirlerini kontrol altına almasının ardından hükümet olarak belediye başkanı ile çalışmadıklarını açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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