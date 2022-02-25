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Ukrayna'daki Türkler nasıl tahliye edilecek? Ukrayna'dan tahliye edilen Türk sayısı nedir? Bakan Çavuşoğlu son dakika açıklaması!

25.02.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'daki Türkler nasıl tahliye edilecek? sorunun yanıtı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Bakan Çavuşoğlu Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin detayları aktardı. Peki Ukrayna'daki Türkler nasıl tahliye edilecek? Ukrayna'dan tahliye edilen Türk sayısı nedir? İşte Bakan Çavuşoğlu'nun son dakika açıklaması ve Ukrayna'daki Türkler ile ilgili detaylar...

Ukrayna'daki Türkler nasıl tahliye edilecek? Ukrayna'dan tahliye edilen Türk sayısı nedir? Bakan Çavuşoğlu son dakika açıklaması!

Ukrayna'daki Türkler nasıl tahliye edilecek? sorunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle birçok Türk vatandaşının Rus askerlerinden korunmak için sığınaklarda olduğu biliniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Bu kapsamda Ukrayna'daki Türkler nasıl tahliye edilecek? Ukrayna'dan tahliye edilen Türk sayısı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Bakan Çavuşoğlu'nun son dakika açıklaması ve Ukrayna'daki Türkler ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

UKRAYNA'DAKİ TÜRKLER NASIL TAHLİYE EDİLECEK?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve bölgedeki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahliyeleri karayoluyla devam ettireceklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Başvuran vatandaş sayımız aşağı yukarı 2 bin 500 civarında" dedi. İnsani yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye TIRlarla gerekli yardımları gönderdiklerini ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İmkanlarımız çerçevesinde farklı ülkelerin tahliyesini de yapacağımızı söylemek isterim." diyerek konuşmasına sürdürdü.

UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN TÜRK SAYISI NEDİR?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaklaşık 15-16 bin Türk vatandaşının dünden itibaren ülkeyi terk etmeye başladığını sözlerine ekledi.

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Dışişleri Bakanlığı Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu

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