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Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan bombardımanda ölü sayısı 22'ye yükseldi

31.12.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesinde düzenlenen bombardımanda 22 kişi hayatını kaybetti, 25’i ağır 109 kişi ise yaralandı. Bombardımana ilişkin Ukrayna tarafından bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan bombardımanda ölü sayısı 22'ye yükseldi

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki Belgorod'da dün meydana gelen bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselmiştir. Kurbanlardan biri gece hastanede hayatını kaybetmiştir. Kurbanların ailelerine ve dostlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. 109 kişi de yaralı. Bunlardan 25 ağır yaralıyı federal kliniklere nakletmeye hazırlanıyoruz. Doktorlarımız diğerleriyle birlikte çalışıyor ve gerekli tüm ilaçlar mevcut. Bugün kesinlikle doktorlarla görüşeceğim, yaralılarla görüşeceğim ve mümkün olan en kısa sürede evlerine dönmelerini sağlamak için her şeyi yapacağız." dedi.

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Bölge valisi Gladkov, yaptığı açıklamada, "30 apartman bloğu, 381 daire, birkaç özel ev ve çok sayıda araba hasar gördü. Bugün restorasyon çalışmaları devam edecek. Sabah mutlaka genel merkez toplantısı yapacağız, size alınan kararları anlatacağım. Herkese mutluluk, iyilik, huzur, en önemlisi barış, sevdiklerinizin ve yakınlarınızın her zaman yanınızda olması dileğiyle” dedi.

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Rusya Ukrayna bombardıman
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