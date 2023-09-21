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Ukrayna'dan yola çıkan tahıl gemisi İstanbul'a ulaştı

21.09.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü ilk gemi Kumköy açıklarına ulaştı.

Ukrayna'dan yola çıkan tahıl gemisi İstanbul'a ulaştı

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Palau bayraklı 76 metre uzunluğundaki 'Resılıent Afrıca' isimli gemi Çornomorsk Limanı'ndan buğday yükü ile birlikte ayrıldı. Gemi Ukrayna karasularından Romanya karasularına oradan da Bulgaristan karasularına son olarak da gece saatlerinde Türkiye karasularına girdi.

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İsrail'e gitmek için yaklaşık 1,5 gün sonra Kumköy açıklarına ulaşan geminin personelinin Ukraynalı, Türk ve Mısırlı olduğu öğrenildi. İkinci gemi olan Palau Bayraklı 'Aroyat' isimli geminin de tahıl yükleme işleminden sonra aynı güzergahı kullanarak Ukraynanın Çornomorsk Limanından ayrılacağı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ukrayna tahıl

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