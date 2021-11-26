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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 1-2 Aralık tarihlerinde darbe yapılacak

26.11.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Açıkça söyleyeyim, 1-2 Aralık tarihlerinde ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 1-2 Aralık tarihlerinde darbe yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında ülkede Rusların da dahil olduğu bir darbe girişimi bilgisi aldığını duyurdu. Zelenskiy, yabancı istihbarat güçlerine değinerek, "Devletimizin içinde yabancı istihbarat servislerinin çıkardığı zorluklar var. Açıkça söyleyeyim 1-2 Aralık tarihlerinde ülkemizde darbe olacağı bilgisini aldım" dedi. Zelenskiy, darbe planının kanıtı olarak ses kayıtlarının bulunduğunu da vurgulayarak, "Sınırlarımızın kontrolü tamamen elimizde ve herhangi bir gerilimin tırmanmasına hazırız" dedi.

"AHMEDOV'U DA İÇLERİNE ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ukrayna’nın en zenginleri listesinde adı en üst sıralarda yer alan Kırım kökenli Rinat Ahmedov’un da darbe girişimine çekilmeye çalışıldığını ifade eden Zelenskiy, "Ahmedov’u da içlerine almaya çalıştıklarını biliyoruz. Ahmedov’u devlete karşı savaşın içine almaya çalışmak onu aşağılamak demektir. Kendi halkına ve devletine savaş açmak onun en büyük hatası olur. Onu savaşa çekmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İHA

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