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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama! 'Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak'

20.08.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın bağımsızlık günü yaklaşırken, devlet başkanı Vladimir Zelenskiy bir mesaj yayınladı. Zelenskiy mesajında, "Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama! 'Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak'

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna'nın bağımsızlık günü yaklaşırken yeni bir video mesaj yayınladı. Önümüzdeki haftanın Ukrayna için çok önemli olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Devletimiz için, bizim için çok önemli olan yeni haftaya aktif olarak hazırlanıyoruz. Önümüzde Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü var. Bu yıl gerçekten çok özel. Bu yıl, işgalin geçici olduğu ve Ukrayna'nın geri döndüğü tam anlamıyla hissedilebilir" ifadelerini kullandı.

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'ACIYA DA KATLANMAMIZ GEREKİYOR'

Zelenskiy, Ukrayna'nın zafere ulaşması gerektiklerini söyleyerek, "Her zaman dürüstçe söylüyoruz. Ukrayna'nın zaferi için hala savaşmamız gerekiyor, hala çok şey yapmamız gerekiyor ve ne yazık ki acıya da katlanmamız gerekiyor. Ukraynalılar kendileriyle, ülkeleriyle ve kahramanlarıyla gurur duyabilirler. Birlikte kalalım ve birbirimize yardım edelim. Yok edilenleri geri getirelim. Tüm halkımız için savaşalım. Ve bugün Ukrayna'yı temsil edenleri neşelendirelim. Kendimize ve Ukrayna'ya inanın" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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