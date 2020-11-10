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Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelensky Covid-19'a yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky pazartesi günü yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelensky Covid-19'a yakalandı

Resmi Telegram hesabından paylaştığı mesajda "Covid-19'un tehdit oluşturmayacağı kadar şanslı hiç kimse yok. Tüm karantina önlemlerine rağmen ben de enfekte oldum." diyen Zelensky 37,5 derece ateşi olduğunu ancak iyi hissettiğini ve izole şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kısa bir süre önce Zelensky'nin sağ kolu Yulia Kovaliv testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ukrayna medyası son olarak Finans Bakanı Sergey Marchenko'nun da Covid-19'a yakalandığı haber geçti ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca teyit edilmedi.

Ukrayna'da ilk Covid vakası 3 Mart'ta görülmüş ve hükümet 17 Mart'ta sert önlemler açıklayarak herkesi evlerine kapatmıştı. Daha sonra gevşetilen önlemler 1 Ağustos itibarı ile yeniden uygulamaya sokuldu ve 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

8 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI ÖLDÜ

Ukrayna'da pazartesi günü 8 bin 687 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ile 469 bin 18. Toplamda ise 8 bin 565 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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