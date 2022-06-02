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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu... "Topraklarımızın yüzde 20'si Rus işgalinde"

02.06.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşa ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Lüksemburg parlamentosuna seslenen Zelenskiy, "Topraklarımızın yüzde 20'si (Rus) işgalcilerin kontrolü altında" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu... "Topraklarımızın yüzde 20'si Rus işgalinde"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Lüksemburg parlamentosuna video konferansla bağlanarak, ülkesinin yüzde 20'sinin Rus işgalcilerin kontrolü altında olduğunu söyledi.

Rus ordusunun, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlatmasından bu yana 3 bin 620 yerleşim yerine girdiğini belirten Zelenskiy, bunların 1017'sinin kurtarıldığını ifade etti.

Zelenskiy, "Bugün itibarıyla topraklarımızın yüzde 20'si işgalcilerin kontrolü altında. Bu da yaklaşık 125 bin kilometrekareye karşılık gelmektedir." dedi.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÜLKE DIŞINA ÇIKTI

Ukrayna'da 300 bin kilometrekarelik alanın mayınlar ve patlamamış bombalarla dolu olduğunu kaydeden Zelenskiy, 12 milyon Ukraynalının ülke içinde yerinden edildiğini, çoğu kadın ve çocuk 5 milyondan fazla kişinin ülke dışına çıktığını aktardı.

Zelenskiy, bu savaşta Rusya'nın üstün gelmesi halinde Avrupa'daki herkes için karanlık zamanların başlayacağını dile getirerek, "Eğer bu savaşı biz kazanırsak Avrupalılar özgürlüklerini yaşamaya devam edebilecek." dedi.

Savaşın başından bu yana geçen 99 günde "on binlerce kişinin" hayatını kaybettiğini ifade eden Zelenskiy, bu nedenle savaşı bitirmek için tüm dünyanın desteğini istediklerini kaydetti. (AA)

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