Ukrayna halkından tarihi direniş! Etten duvar ördüler

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna halkı birliğinden ve dik duruşundan ödün vermiyor. Başlangıçtan beri üstün bir birliktelik ve direniş gösteren Ukrayna halkı tüm kayıplarına rağmen dik duruşunu sürdürüyor. Luhansk, Kherson ve Kiev bölgelerinden gelen görüntüler bu cesur direnişi gözler önüne seriyor.

RUS ASKERLERİ SESSİZ KALDI

Luhansk bölgesindeki Bilokurakyne kasabasına giren Rus işgal askerlerini bölge halkı bayrakları ve ‘Ukrayna!’ nidaları ile karşıladı. Rus askerleri kalabalık grubun direnişini sessizce izleyerek karşılık veriyor. İşte o anlar...

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ETTEN DUVAR ÖRDÜLER

Kherson’da Rusların geçişine direnen sivillerin görüntüleri tüyleri diken diken etti. Bölge halkı adeta etten duvar örerek Rus güçlerinin geçişine izin vermemek için hep birlikte direndi.

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HALK SİLAHLANIYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise sivil halk, bölgeye kara saldırısı hazırlığında olan Rus güçlerine karşı silahlandı. Tam teçhizat bekleyen Bölge halkının görüntüleri kameralara böyle yansıdı:

https://twitter.com/THTHaber/status/1499463910155554824

