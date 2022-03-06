HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna halkından tarihi direniş! Etten duvar ördüler

Ukrayna halkından tarihi direniş! Etten duvar ördüler

06.03.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının 11. gününde de çatışmalar devam ediyor. Rus askeri birliklerinin birçok bölgede gerçekleştirdiği saldırılara göğüs gereken Ukrayna halkı tarihi bir direniş örneği sergiliyor. Farklı bölgelerden ulaşan görüntüler de Ukrayna halkının direnişini gözler önüne serdi.

Ukrayna halkından tarihi direniş! Etten duvar ördüler

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna halkı birliğinden ve dik duruşundan ödün vermiyor. Başlangıçtan beri üstün bir birliktelik ve direniş gösteren Ukrayna halkı tüm kayıplarına rağmen dik duruşunu sürdürüyor. Luhansk, Kherson ve Kiev bölgelerinden gelen görüntüler bu cesur direnişi gözler önüne seriyor.

RUS ASKERLERİ SESSİZ KALDI

Luhansk bölgesindeki Bilokurakyne kasabasına giren Rus işgal askerlerini bölge halkı bayrakları ve ‘Ukrayna!’ nidaları ile karşıladı. Rus askerleri kalabalık grubun direnişini sessizce izleyerek karşılık veriyor. İşte o anlar...

[DIV]-0

ETTEN DUVAR ÖRDÜLER

Kherson’da Rusların geçişine direnen sivillerin görüntüleri tüyleri diken diken etti. Bölge halkı adeta etten duvar örerek Rus güçlerinin geçişine izin vermemek için hep birlikte direndi.

[DIV]-1

HALK SİLAHLANIYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise sivil halk, bölgeye kara saldırısı hazırlığında olan Rus güçlerine karşı silahlandı. Tam teçhizat bekleyen Bölge halkının görüntüleri kameralara böyle yansıdı:

https://twitter.com/THTHaber/status/1499463910155554824

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürgünlerden özel 'Ukrayna' ordusu!Sürgünlerden özel 'Ukrayna' ordusu!
Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'
Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti! Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti!
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş ayçiçek yağı açıklaması!

Flaş ayçiçek yağı açıklaması!

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Akaryakıt fiyatları daha da artar mı?

Akaryakıt fiyatları daha da artar mı?

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...

ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.