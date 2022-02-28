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Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri Ankara’dan yola çıktı

28.02.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Azerbaycan’da toplanan yardım malzemeleri İstanbul’da bir araya getirilip karayoluyla Ukrayna’ya ulaştırılacak

ANKARA (AA) – Ukrayna halkı için Türkiye ve Azerbaycan’da toplanan yardım malzemeleri Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden yola çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’da sivillere destek olmak isteyen Türkiye ve Azerbaycan’daki vatandaşların yolladığı yardım malzemeleri büyükelçilikte toplandı.

Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinden oluşan yardımlar, büyükelçilik çalışanları tarafından kamyonlara yüklendi. Kamyonlar daha sonra İstanbul'a hareket etti.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara’da toplanan 3 kamyon yardım malzemesi, İstanbul’da diğer yardım malzemelerinin toplandığı noktada tırlara aktarılarak Bulgaristan ve Romanya üzerinden Ukrayna’ya ulaştırılacak.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’de Ukrayna için 1,5 milyon lira ile 12 bin dolar bağış toplandığını, yapılan yardımların birkaç yardım tırıyla Ukrayna’ya ulaştırılacağını açıklamıştı.

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