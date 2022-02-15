Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkar mı? Ukrayna Rusya krizi son gelişmeler

Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkar mı? Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim büyüyor. 2021'in son aylarına doğru yaşanan ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile Birleşik Milletler'den yapılan açıklamalar doğrultusunda sorun geniş dünya genelinde yankı uyandırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu gelişmeler sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olduğu öne sürülen 16 Şubat'ı 'Birlik Günü' ilan ettiğini açıkladı. Bu kapsamda Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkar mı? Tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna Rusya krizi son gelişmeler ile ayrıntıları sizler için derledik.

UKRAYNA İLE RUSYA ARASINDA SAVAŞ ÇIKAR MI?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim geçtiğimiz yılın Kasım ayında patlak verdi. 2 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığı yönünde haberler çıktı ve uydu fotoğpraflarına yer verildi. Bu olayın ardından tarihler 18 Kasım'ı gösterdiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düzenlediği toplantıda ciddi ve uzun vadeli güvenlik garantileri sağlanması konusunda talimat verdiği haberleri basında yer aldı. Putin ile ilgili geniş yankı uyandıran haberler sonrası geçen yılın aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı yaptığı açıklamada Rusya'nın 170 bin askerle Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunacağını duyurdu. Açıklamayı takip etden gün sonra Rusya; Amerika Birleşik Devletleri ile Nato'ya taleplerini aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'nın taleplerine ilişkin yazılı açıklama ise geçtiğimiz Ocak ayında geldi. Öte yandan Ocak ayının sonunda dünya basının yakından takip ettiği konuya ilişkin açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'nın NATO Üyesi olmadığı için ülkeye tam anlamıyla destek sağlanamayacağını ifade ettiğini manşetlere taşıdı. Stoltenberg'in bu açıklaması geniş yankı uyandırdı.

Şubat ayının başında NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana'nın Ukrayna'nın yakın gelecekte ittifaka katılmayacağını duyurmasının ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valery Zalujniy, yaptığı açıklamada Rusya'dan Ukrayna'ya askeri bir tehdidin olmadığını ifade etti fakat 11 Şubat Cuma günü Avrupa Birliği Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmalarını istedi.

Ukrayna ile Rusya krizini alevlendirecek bir başka açıklama ise Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı joe Biden, Vladimir Putin'in devlet başkanı olduğu Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ülkesinin Ukrayna'daki vatandaşlarını kurtarmak için asker göndermeyeceğini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da 12 Şubat Cumartesi günü Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilime ilikin yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir"

Tüm bu yaşananların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaptığı açıklamada "Olası savaş hakkında çok fazla şey söyleniyor ve insanlar tarih bile veriyor. Düşmanlarımızın en iyi dostu ülkemizdeki paniktir ve tüm bu bilgiler sadece panik yaratır, bize yardımcı olmaz" ifadelerini kullandı.

Dün, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk Ukrayna'nın Rus işgali ihtimaline karşı Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi yardımı yapılmasını istediği yönünde çıkan haberler dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

UKRAYNA RUSYA KRİZİ SON GELİŞMELER

15 Şubat Salı (bugün) Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret etti ve yaptığı açıklamada, "Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu ifade etti.

Öte yandan Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı gündeme taşıdı.

Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım istediği ayrıca ara buluculuk teklif ettiği, ancak Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk teklifine sıcak bakmadığı bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, artan Rus askeri hareketliliği üzerine Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı yayımlayarak ABD vatandaşlarının bu ülkelere seyahat etmemesi ve bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşlarının ayrılması çağrısında bulundu.

Rusya Ukrayna krizine ilişkin son açıklama ise Japonya'dan geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, "Uluslararası kamuoyuyla koordinasyon halinde güncel duruma uygun şekilde karşılık vereceğiz, yaptırım da dahil." ifadelerine yer verdiği açıklamasında Rusya'ya gözdağı verdi.

