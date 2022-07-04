HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna Lıçısansk'ı kentini Rusya'nın ele geçirdiğini doğruladı

Ukrayna Lıçısansk'ı kentini Rusya'nın ele geçirdiğini doğruladı

04.07.2022 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Ordusu, doğudaki Lıçısansk kentinin Rus güçlerinin eline geçtiğini doğruladı.

Ukrayna Lıçısansk'ı kentini Rusya'nın ele geçirdiğini doğruladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Lısıçansk için verilen yoğun çatışmaların ardından, Ukrayna savunma güçleri ellerindeki mevkilerden ve hatlardan çekilmek zorunda kaldı" denildi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Lıçısansk'ı ele geçirdiklerini ve Luhansk bölgesinde kontrolü tamamen sağladıklarını söylemişti.

'RUSLARIN TOP, UÇAK GÜCÜ ÜSTÜN'

Ukraynalı yetkililer "Ukraynalı savunmacıların hayatının kurtarılması için çekilme kararı alındığını" söylerken Rusların top, uçak, insan gücü ve diğer alanlarda üstün olduğu iddia edildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Ukrayna güçlerinin taktikleri ve "modern silah tedarikindeki artışla" Lıçısansk'a geri döneceğini vaat etti.

Daha önce Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Çeçen güçlerini Lıçısansk'ta gösteren bir video yayımlamıştı.

Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri Donbas adlı alanı oluşturuyor.

Savaştan önce Rusya lideri Vladimir Putin Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımıştı.

Ukrayna

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşuda klor gazı sızıntısı! Çok sayıda yaralı varKomşuda klor gazı sızıntısı! Çok sayıda yaralı var
Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kestiEngelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Aldatma iddiası sonrası kriz geçirdi! Eşini vurup intihar ettiAldatma iddiası sonrası kriz geçirdi! Eşini vurup intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! 1 göçmen hayatını kaybetti

'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! 1 göçmen hayatını kaybetti

Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...

Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...

İngiliz televizyon yıldızı Bodrum'da kaza geçirdi!

İngiliz televizyon yıldızı Bodrum'da kaza geçirdi!

Konya'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.