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Ukrayna Lideri Zelenskiy'den sürpriz ziyaret!

08.07.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zelenskiy, İstanbul ziyareti kapsamında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenskiy'nin Patrik Bartholomeos ile özel bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

Ukrayna Lideri Zelenskiy'den sürpriz ziyaret!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün akşam saatleri itibarıyla Türkiye'ye bir ziyaret için geldi. Zelenskiy, bu sabah saatlerinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

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BARTHOLOMEOS İLE ÖZEL BİR GÖRÜŞME YAPACAK

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelenski'yi patikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı.

İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi. Zelenski tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi.

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Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Bartholomeos'un özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul fener rum patrikhanesi volodimir zelenski

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