HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna liderinden 'babaanne yöntemi' uyarısı

Ukrayna liderinden 'babaanne yöntemi' uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 14:09 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından korona virüsüne ilişkin yaptığı açıklamalarda vatandaşlarına, "Babaannelerinizden duyduğunuz yöntemleri bir kenara bırakın" ifadelerini kullandı.

Ukrayna liderinden 'babaanne yöntemi' uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından korona virüsüne yönelik alınması gereken önlemleri içeren bir açıklama ile halka seslendi.

Zelenskiy konuşmasında, “57 özel uçak seferiyle 12 bine yakın vatandaşımızı diğer ülkelerden tahliye edeceğiz. Temizliğe lütfen dikkat edelim. Ellerimizi yıkarken 30 saniye boyunca alkol içerikli temizlik ürünleriyle yıkamaya özen gösterelim. Kapı kolları, telefonlar, bilgisayarlar gibi sık kullandığınız eşyalarınızı düzenli olarak siliniz. Daha önce uyguladığınız ve babaannelerinizden duyduğunuz yöntemleri bir kenara bırakın. Et, balık, yumurta gibi gıdaları çiğ tüketmeyin. Buluşmalarda el sıkışmaları ve öpüşmeleri erteleyelim. Bu süreçte sadece resmi açıklamaları dikkate alın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna’da, korona virüsü ile mücadele eylem planı çerçevesinde sıkı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Piyasada kullanılan paralar, bankalar aracılığıyla toplanarak karantinaya alındı.

Ülke genelinde metro yolu ile ulaşım hizmeti sunan şehirlerde, 3 Nisan tarihine kadar metrolar kapatıldı. Yapılan son resmi açıklamalara göre ülke genelinde korona virüsü vakası 16’ya yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olarak kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
KKTC'de koronavirüs alarmı! KKTC'de koronavirüs alarmı!
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna babaanne yöntemi

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Koronavirüsü çocuklar yaydı

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

Koronavirüsün tedavisinde dev adım! İzole ettiler

Koronavirüsün tedavisinde dev adım! İzole ettiler

Diğer Haberler
iki ülkede ölü sayısında büyük artış!

iki ülkede ölü sayısında büyük artış!

NASA da evden çalışma sistemine geçti

NASA da evden çalışma sistemine geçti

Son dakika: KKTC'de koronavirüs alarmı! Girişler kapatılıyor

KKTC'de koronavirüs alarmı!

Fransa'dan korkutan koronavirüs istatistiği!

Fransa'dan korkutan koronavirüs istatistiği!

Son dakika: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 2 bin 801 kişi arttı

Almanya'da korkunç artış!

Koronavirüsten korunmak için içtiler, ölü sayısı yükseldi!

Koronavirüsten korunmak için içtiler, ölü sayısı yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.