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Ukrayna'nın "kalesi" düştü mü? Rusya-Ukrayna savaşında 'Bahmut' bilmecesi! Zelenskiy'in açıklaması kafaları karıştırdı

21.05.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında son günlerde peş peşe kritik gelişmeler yaşanıyor. Savaşın yoğunlaştığı Bahmut bölgesiyle ilgili Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy "Hiçbir şey kalmadı. Bugün için Bahmut sadece kalplerimizde" sözleriyle dikkat çekti. Zelenskiy'in ofisinden gelen açıklamada ise Zelenskiy'in şehrin düştüğünü söylemediği ifade edildi. Rusya lideri Vladimir Putin ise "Bahmut'un kurtarılması" nedeniyle Wagner'i ve Rus ordusunu tebrik etti.

Ukrayna'nın "kalesi" düştü mü? Rusya-Ukrayna savaşında 'Bahmut' bilmecesi! Zelenskiy'in açıklaması kafaları karıştırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uzun süredir Bahmut şehri etrafında devam eden çatışmalar nedeniyle kentin yerle bir olduğunu söyledi, ancak Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği iddiasını reddetti. G7 zirvesi için Japonya'da bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki kentin kontrolünün Ukrayna'da olup olmadığı sorusuna "Çok acı, trajedi ama Bahmut bugün sadece kalplerimizde" diye yanıt verdi.

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PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR! BAHMUT DÜŞTÜ MÜ?

Ofisi daha sonra bir açıklama yaparak Zelenskiy'in şehrin düştüğünü söylemediğini ifade etti.

Ukrayna'daki savaşta etkin rol alan Rus paramiliter grubu Wagner'ın lideri Cumartesi günü bir videoda güçlerinin şehri ele geçirdiğini söylemiş, Ukraynalı yetkililer bu iddiayı reddetmişti.

RUSYA: "BAHMUT'U KURTARDIK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü Bahmut'u "kurtarmaları" nedeniyle Wagner'ı ve Rus ordusunu tebrik etti. Kremlin'in web sitesinde yayımlanan açıklamada Putin, Bahmut muharebesinin Rusya'nın zaferiyle sonuçlandığını ifade etti.

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"SEMBOLİK ZAFER"

Yorumcular, Bahmut'un Moskova için çok az stratejik değeri olduğunu, ancak Ukrayna savaşının şimdiye kadarki en uzun muharebesinin ardından kentin ele geçirilmesinin Rusya için sembolik bir zafer ifade ettiğini söylüyor.

Batılı yetkililer Bahmut'ta 20.000 ila 30.000 arasında Rus askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ediyor. Ukrayna ordusunun da ağır bir bedel ödediği belirtiliyor.

"SADECE KALPLERİMİZDE"

Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 ülkeleri toplantısında önemli müzakerelere katılan Zelenskiy'e Bahmut ile ilgili bir soru yöneltildi.

AFP haber ajansına göre Zelenski, şehrin yerle bir olduğunu ifade ederek "Hiçbir şey kalmadı. Bugün için Bahmut sadece kalplerimizde" dedi.

'UKRAYNA MORALİNİN KALESİ' DEMİŞTİ

Büyük bir yıkıma uğrayan kentte nüfusun neredeyse tamamı kaçtı. Zelenskiy daha önce Bahmut'u Ukrayna moralinin "kalesi" olarak nitelendirmişti. Ukrayna, uzun süredir devam eden savaşta Rusya'nın ordusunu ve malzemelerini tüketmiş olduğunu düşünüyor.

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozhin Cumartesi günü bazı savaşçılarıyla poz verirken, güçlerinin tüm şehrin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Prigozhin daha önce de güçlerinin Bahmut'u ya da büyük bir kısmını ele geçirdiklerini ancak savaşın devam ettiğini iddia etmişti.

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ZELENSKİY'DEN BIDEN GÖRÜŞMESİ SONRASI AÇIKLAMA

Öte yandan Zelenskiy, G7 Zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. DHA'nın aktardığına göre görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, “Joseph Biden, liderliğiniz için, silahlar için, pilotları eğitme kararınız için teşekkür ederim. İnanıyorum ki ortak özgürlüğümüzün kanatları, hiç şüphesiz dünyanın en güçlü kanatları olacaktır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna savaşı

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